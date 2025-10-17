VIDEO. "El Petiso" David Lobo fue trasladado al penal de Benjamín Paz

Defensas y estrategia judicial

El acusado sostiene que la droga encontrada en su vivienda fue plantada por la policía, aunque recientemente cambió de estrategia legal. Su nuevo abogado, Augusto Avellaneda, argumenta que Lobo no vivía en la casa donde se halló la marihuana y buscará demostrar que no está vinculado a otros cargamentos secuestrados por la Policía.