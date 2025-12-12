Secciones
Seguridad

Desarticulan un kiosco de venta de drogas en el barrio Cerrito de Córdoba

Durante el operativo, dos personas fueron detenidas y se secuestraron cocaína fraccionada, marihuana, plantas de cannabis y un arma de fuego.

Secuestro de droga. Secuestro de droga.
Hace 1 Hs

Un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) permitió desmantelar un punto de venta de estupefacientes que operaba en el barrio Cerrito, en la ciudad de Córdoba. La intervención culminó con dos personas detenidas y el secuestro de drogas, armas y diversos elementos vinculados a la actividad ilícita.

La investigación había comenzado a principios de noviembre y avanzó con medidas dispuestas por la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico del Primer Turno, a cargo de Milagros Rivas, junto con la coordinación de la Unidad Judicial de Lucha Contra el Narcotráfico, dirigida por Emiliano Fernández

La División Antidrogas Córdoba logró identificar y detener a los dos principales investigados, señalados como responsables del fraccionamiento y la comercialización de estupefacientes en la zona de Argüello, según el reporte oficial.

Durante el allanamiento, los agentes secuestraron más de 1.000 dosis de clorhidrato de cocaína listas para la venta, además de una importante cantidad de picadura de marihuana, plantas de cannabis, teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga. 

También se encontró un revólver calibre 32, con municiones y otros objetos de interés para la causa.

Con estas detenciones, la estructura que sostenía el kiosco de drogas quedó desarticulada. Tanto el principal investigado como su colaborador fueron puestos a disposición de la Justicia para la continuidad del proceso judicial.

Temas CórdobaPolicía Federal ArgentinaNarcotráfico
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Córdoba: detuvieron al hombre acusado de golpear a su pareja y fracturarle el brazo a su bebé

Córdoba: detuvieron al hombre acusado de golpear a su pareja y fracturarle el brazo a su bebé

Habló el primo de la joven que fue hallada muerta debajo de la cama de su madre: Mi tía no se dio cuenta

Habló el primo de la joven que fue hallada muerta debajo de la cama de su madre: "Mi tía no se dio cuenta"

Descubren que una mujer convivía con el cadáver de su hija oculto bajo la cama

Descubren que una mujer convivía con el cadáver de su hija oculto bajo la cama

Revelan datos claves en el caso del uso de presos para trabajar en casa de un comisario

Revelan datos claves en el caso del uso de presos para trabajar en casa de un comisario

Lo más popular
Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un boom supersónico en medio de la escasez
1

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un "boom" supersónico en medio de la escasez

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán
2

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago
3

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado
4

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado

La ruta a las playas de Brasil por la Triple Frontera: qué tener en cuenta para cruzar, comprar en Ciudad del Este y seguir viaje
5

La ruta a las playas de Brasil por la Triple Frontera: qué tener en cuenta para cruzar, comprar en Ciudad del Este y seguir viaje

Detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas tras un nuevo allanamiento
6

Detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas tras un nuevo allanamiento

Más Noticias
Investigan la muerte de una mujer que viajaba como pasajera en una moto de una aplicación de transporte

Investigan la muerte de una mujer que viajaba como pasajera en una moto de una aplicación de transporte

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

Detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas tras un nuevo allanamiento

Detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas tras un nuevo allanamiento

La ruta a las playas de Brasil por la Triple Frontera: qué tener en cuenta para cruzar, comprar en Ciudad del Este y seguir viaje

La ruta a las playas de Brasil por la Triple Frontera: qué tener en cuenta para cruzar, comprar en Ciudad del Este y seguir viaje

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un boom supersónico en medio de la escasez

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un "boom" supersónico en medio de la escasez

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán

Propiedades del Estado en Tucumán: en seis meses debe estar listo un registro de tierras fiscales

Propiedades del Estado en Tucumán: en seis meses debe estar listo un registro de tierras fiscales

Comentarios