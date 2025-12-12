Desarticulan un kiosco de venta de drogas en el barrio Cerrito de Córdoba

Un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) permitió desmantelar un punto de venta de estupefacientes que operaba en el barrio Cerrito, en la ciudad de Córdoba. La intervención culminó con dos personas detenidas y el secuestro de drogas, armas y diversos elementos vinculados a la actividad ilícita.
La investigación había comenzado a principios de noviembre y avanzó con medidas dispuestas por la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico del Primer Turno, a cargo de Milagros Rivas, junto con la coordinación de la Unidad Judicial de Lucha Contra el Narcotráfico, dirigida por Emiliano Fernández.
La División Antidrogas Córdoba logró identificar y detener a los dos principales investigados, señalados como responsables del fraccionamiento y la comercialización de estupefacientes en la zona de Argüello, según el reporte oficial.
Durante el allanamiento, los agentes secuestraron más de 1.000 dosis de clorhidrato de cocaína listas para la venta, además de una importante cantidad de picadura de marihuana, plantas de cannabis, teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga.
También se encontró un revólver calibre 32, con municiones y otros objetos de interés para la causa.
Con estas detenciones, la estructura que sostenía el kiosco de drogas quedó desarticulada. Tanto el principal investigado como su colaborador fueron puestos a disposición de la Justicia para la continuidad del proceso judicial.