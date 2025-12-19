El tiempo en Tucumán: se vienen dos días de calor extremo que terminarían con lluvias

El calor se hará más extremo en los próximos dos días en la provincia y, según el pronóstico del tiempo, se esperan temperaturas máximas superiores a los 35 °C y el ingreso de un frente que provocaría lluvias durante la noche.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que la temperatura mínima del viernes fue de 20 °C, la más elevada de la semana. La humedad fue del 75% mientras que la nubosidad fue cercana al 20%. Los vientos fueron suaves del sector norte y la visibilidad superó los 10 kilómetros.
La temperatura subirá rápidamente y para el mediodía se anticipan 31 °C, mucho sol y una nubosidad de apenas un 25%. La humedad se mantendrá en torno al 45% y los vientos serán del sector sureste.
Los momentos más cálidos de la jornada se registrarán durante la tarde, cuando la máxima alcance los 37 °C, de acuerdo con el pronóstico del SMN. La nubosidad comenzará a subir y al igual que la humedad, que será del 50%.
El SMN no descarta el ingreso de un frente nuboso desde el noroeste, que podría provocar algunas lluvias débiles en la zona norte de la provincia. La temperatura se mantendrá duranta la noche en torno a los 28 °C.
¿Cómo estará el tiempo este fin de semana en Tucumán?
Las condiciones del tiempo serán similares mañana, aunque más agobiantes. Si bien mínima seguirá siendo agradable (17 °C) la máxima que podría llegar hasta los 37 °C. A partir de la noche podría ingresar un frente que provocaría chaparrones y que condicionaría las características climáticas del sábado.
Para el fin de semana se espera el incremento de la nubosidad, con máximas de 36 °C para el sábado, que terminará con tormentas. El domingo el cielo estará mayormente cubierto, la máxima bajaría apenas a los 32 °C y las lluvias se repetirían en el cierre de la jornada.