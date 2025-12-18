“Petiso David” y siete integrantes de “Los Gardelitos” son investigados por lavado de activos

El fiscal federal Agustín Chit, tras una ardua investigación que se extendió por más de dos años, logró reconstruir un intrincado entramado financiero. Cada pieza del rompecabezas permitió establecer las maniobras que se habrían llevado adelante. “Al menos desde el año 2012 y hasta 2025, junto a su actual pareja y otros miembros de su familia, introdujo, adquirió, enajenó e hizo circular en el mercado legal distintos bienes y activos provenientes de actividades ilícitas, como el comercio de estupefacientes y la usura, por un valor aproximado de $500 millones”, señaló el representante del Ministerio Público.