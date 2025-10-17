Procesan a “Petiso David” Lobo por drogas: ordenan prisión preventiva y embargo millonario

El líder del clan Los Gardelitos, David “Petiso David” Lobo, fue procesado por primera vez por una causa de drogas, tras el hallazgo de cinco kilos de marihuana en una de sus viviendas. La Justicia Federal ordenó su prisión preventiva, un embargo de $10 millones sobre sus bienes y su traslado a un penal, posiblemente fuera de Tucumán, por considerarlo un preso de alta peligrosidad.
Detalles del procesamiento
El juez federal dictó que Lobo es, prima facie, autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, según el artículo 5°, inciso “C” de la Ley 23.737. Además, se trabó un embargo sobre bienes suficientes para cubrir los $10 millones fijados, y se ordenó su traslado al Servicio Penitenciario de Tucumán, quedando alojado a disposición del juzgado, o a la unidad penitenciaria federal más cercana con cupo disponible.
Origen de la causa y antecedentes
El mundo de “Petiso David” comenzó a derrumbarse cuando fue detenido por la Policía Federal en Barrio Norte, y desde entonces enfrenta una serie de acusaciones y causas judiciales. Su familia también está siendo investigada por supuestas amenazas y vínculos con el tráfico de drogas.
Según informes, Lobo se hizo visible al público a través de sus redes sociales, donde mostraba costosos accesorios y celebraba eventos deportivos y musicales. Entre las imágenes más comentadas, aparece con su pareja en un viaje a Colombia, visitando lugares emblemáticos relacionados con Pablo Escobar.
Defensas y estrategia judicial
El acusado sostiene que la droga encontrada en su vivienda fue plantada por la policía, aunque recientemente cambió de estrategia legal. Su nuevo abogado, Augusto Avellaneda, argumenta que Lobo no vivía en la casa donde se halló la marihuana y buscará demostrar que no está vinculado a otros cargamentos secuestrados por la Policía.
Mientras tanto, la familia de Lobo insiste en que el proceso ha sido armado en su contra y que los hechos pasados entre bandas de la zona no tienen relación con el hallazgo de drogas.
Perfil del “Petiso David”
David Lobo, de extensa trayectoria en el clan Los Gardelitos, ha sido vinculado en el pasado con distintos hechos policiales, incluyendo enfrentamientos armados y presuntos envíos de drogas. Según allegados, es un padre de 15 hijos, con varias parejas, y sustenta a su familia realizando diversos trabajos informales en Buenos Aires.
La Justicia Federal mantiene su investigación abierta, y “Petiso David” permanece detenido a la espera de su traslado a un penal federal, mientras se analizan sus bienes y su posible implicación en delitos de mayor envergadura.