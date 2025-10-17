Procesan a “Petiso David” Lobo por drogas: ordenan prisión preventiva y embargo millonario

El líder del clan Los Gardelitos, David “Petiso David” Lobo, fue procesado por primera vez por una causa de drogas, tras el hallazgo de cinco kilos de marihuana en una de sus viviendas. La Justicia Federal ordenó su prisión preventiva, un embargo de $10 millones sobre sus bienes y su traslado a un penal, posiblemente fuera de Tucumán, por considerarlo un preso de alta peligrosidad.