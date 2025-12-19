Reforma laboral: el Senado postergó el debate y lo tratará el 10 de febrero

Si bien el oficialismo logró este jueves emitir dictamen en comisión, Bullrich explicó que la intención es tomarse más tiempo para analizar los cambios planteados por distintos sectores. “Hemos escuchado a todos los actores y hemos hablado con distintos bloques, incluso con Juliana Di Tullio. Vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones y vamos a pasar el debate al 10 de febrero”, aseguró Bullrich durante su exposición en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. En ese marco, adelantó que el Ejecutivo volverá a convocar a sesiones extraordinarias. “Analizaríamos todos los pedidos que nos llegaron acá, por mail y de distintas maneras y nos tomaríamos un mes y medio para estudiarlo bien”, agregó.