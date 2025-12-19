Reforma laboral: el Senado postergó el debate y lo tratará el 10 de febrero

La discusión por la reforma laboral en el Senado sumó un nuevo capítulo luego de que la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmara que el proyecto será tratado el próximo 10 de febrero. El plan original del oficialismo era avanzar con su aprobación el viernes 26 de diciembre, antes del cierre del período de sesiones extraordinarias, pero la estrategia se modificó tras el dictamen de comisión y en medio de fuertes cuestionamientos de la oposición y de la CGT.
Si bien el oficialismo logró este jueves emitir dictamen en comisión, Bullrich explicó que la intención es tomarse más tiempo para analizar los cambios planteados por distintos sectores. “Hemos escuchado a todos los actores y hemos hablado con distintos bloques, incluso con Juliana Di Tullio. Vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones y vamos a pasar el debate al 10 de febrero”, aseguró Bullrich durante su exposición en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. En ese marco, adelantó que el Ejecutivo volverá a convocar a sesiones extraordinarias. “Analizaríamos todos los pedidos que nos llegaron acá, por mail y de distintas maneras y nos tomaríamos un mes y medio para estudiarlo bien”, agregó.
De esta manera, lo que sí avanzaría en lo inmediato es el despacho del Presupuesto 2026, junto con la ley de inocencia fiscal. Ambas iniciativas podrían ser sancionadas el viernes 26 de diciembre, con el objetivo de cerrar el período extraordinario convocado por el Ejecutivo, que se extiende hasta el martes 30.
Al borde de la ruptura
Según consignó Infobae, el clima político en el Congreso se vio alterado por lo ocurrido en la Cámara de Diputados durante el debate del Presupuesto 2026 y por la distribución de las butacas en la Auditoría General de la Nación (AGN). Estos episodios generaron una fuerte tensión en el Senado, al punto de que, hacia el mediodía de ayer, las conversaciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas estuvieron al borde de la ruptura. En ese contexto, Bullrich se trasladó de urgencia a la Casa Rosada.
Tras su regreso, la situación comenzó a descomprimirse. En una reunión realizada en el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), se resolvió avanzar con la firma del dictamen de la reforma laboral, aunque con la posibilidad de introducir modificaciones, y destinar todo enero y los primeros días de febrero a pulir el texto.
En la oposición, el senador kirchnerista Mariano Recalde valoró la postergación del tratamiento. “Es bueno que se prorrogue el debate y que se escuche. Espero que las observaciones que han hecho muchísimos actores de distintos sectores se escuche en serio”, afirmó. Y agregó: “Es un proyecto que en los fundamentos tiene mentiras: no hay modernización ni se habla de homeoffice, hasta se suprime lo discutido; lo mismo ocurre con los estatutos profesionales. Estamos volviendo al pasado”.
Bullrich respondió a esos cuestionamientos al señalar que el dictamen no es definitivo. “Hay un montón de modificaciones. Lo dejamos para poder tener un instrumento para sesionar el 10, pero este dictamen va a seguir vivo, para seguir modificándolo”, remarcó la senadora del PRO.
Para avanzar en los acuerdos, La Libertad Avanza necesitó reunir un mínimo de nueve senadores por comisión, lo que implicó sumar al menos cuatro de los siete legisladores considerados dialoguistas. Finalmente, ese objetivo se alcanzó tras intensas negociaciones. En paralelo, el interbloque justicialista que conduce José Mayans manifestó alivio por la prórroga del debate y reiteró su reclamo por una mayor participación en la integración de las comisiones, en un escenario que recuerda al cierre de 2023 aunque con nuevas tensiones y reacomodamientos políticos.