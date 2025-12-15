La hoja de ruta del Gobierno nacional es captar más dólares para atender vencimientos

Más allá de los montos, la licitación se leyó como un éxito por haber logrado emitir a una tasa de un solo dígito. El rendimiento de 9,26% de Tasa Nominal Anual (TNA) en dólar MEP se ubicó 100 puntos básicos por debajo del retorno teórico de los Bonares, beneficiada por el levantamiento de ciertas restricciones regulatorias, lo que aceitó el mecanismo de suscripción. Por eso, aunque el resultado fue favorable, la emisión del jueves pasado no termina de ser representativa del apetito real de los grandes jugadores. La verdadera prueba de fuego para colocar montos más elevados sigue estando en el mercado internacional. No es un territorio inexplorado, más bien lo contrario: allí empresas y provincias acudieron masivamente luego de las elecciones y lograron emitir U$S 7.000 millones en los últimos 45 días.