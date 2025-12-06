Melconian cruzó al Gobierno en el debate con el FMI: “El objetivo debe ser pagar, no acumular reservas”

Sin embargo, Melconian discrepó con la lógica oficial. “Todo el mundo dice que hay que comprar reservas; yo digo que hay que comprar dólares para pagar. El Tesoro debe usar los pesos que ya tiene -sin emitir- para comprar divisas y pagar intereses al exterior. Eso, aunque no aumente las reservas netas, sería mucho más efectivo para bajar el riesgo país”, explicó el economista.