Melconian cruzó al Gobierno en el debate con el FMI: “El objetivo debe ser pagar, no acumular reservas”

El economista Carlos Melconian intervino en la discusión sobre la política cambiaria entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Mientras el organismo instó a aprovechar la coyuntura para reforzar las reservas y el ministro Luis Caputo defendió su estrategia de acumulación "inteligente", Melconian marcó una diferencia sustancial: la prioridad debe ser comprar dólares para honrar deudas, no para atesorarlos.
El contrapunto con Caputo
Horas antes, el ministro de Economía había desestimado cualquier conflicto con el FMI. “Con el Fondo no hay debate; están en sintonía con lo que hacemos. Es importante comprar reservas, pero más importante es acumularlas de manera inteligente, sin sostener un tipo de cambio artificial”, aseguró Caputo.
Sin embargo, Melconian discrepó con la lógica oficial. “Todo el mundo dice que hay que comprar reservas; yo digo que hay que comprar dólares para pagar. El Tesoro debe usar los pesos que ya tiene -sin emitir- para comprar divisas y pagar intereses al exterior. Eso, aunque no aumente las reservas netas, sería mucho más efectivo para bajar el riesgo país”, explicó el economista.
Melconian fue tajante sobre la inviabilidad de hacer ambas cosas a la vez. “Comprar para pagar intereses y, al mismo tiempo, acumular reservas requeriría una lluvia de inversiones que hoy no va a ocurrir”, resaltó.
Críticas a la gestión del cepo
El ex titular del Banco Nación también señaló que considera un error estratégico del Gobierno la flexibilización del cepo para individuos. Melconian advirtió sobre la fuga de divisas al comparar las cifras. “Las importaciones de toda la Argentina son 6.000 millones de dólares al mes; en ese mismo plazo, la demanda de personas físicas se llevó una cantidad similar. Esa caída de demanda fue muy fuerte”, advirtió.
En ese sentido, reivindicó su propuesta de formalizar la bimonetariedad mediante una reforma del Código Civil. “Hay una demanda estructural de dólares en la historia argentina, con o sin cepo. La solución no es forzada, sino dar legalidad a lo que ya ocurre”, aseguró.
Inflación y actividad para 2025
De cara al próximo año, Melconian analizó el escenario macroeconómico. Sobre la inflación, advirtió que el 2% mensual es un promedio que esconde distorsiones. “Faltan cambios de precios relativos. Mientras algunos bajan, otros suben”, afirmó.
Finalmente, ató la recuperación de la actividad al crédito y el salario. “No será algo inmediato. Dependerá casi exclusivamente de que se consolide el crédito y mejore el poder adquisitivo. Es macroeconomía pura”, señaló.