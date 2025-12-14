El mito del trabajo para toda la vida entra en crisis: se presenta el "pasaporte laboral"

De la casa propia a las experiencias: el cambio de prioridades. Para muchos jóvenes, viajar, formarse y vivir nuevas experiencias pasó a ocupar el lugar que antes tenía la casa propia como gran objetivo. Ese mismo cambio de mentalidad se trasladó al mundo laboral. El trabajo ya no es solo un espacio de permanencia: es un territorio de exploración, aprendizaje y construcción personal.