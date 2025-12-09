Secciones
EconomíaNoticias económicas

Segundo mes en baja: la producción industrial tocó su peor nivel desde marzo

Octubre estuvo marcado por un clima de cautela entre empresas e inversores.

Segundo mes en baja: la producción industrial tocó su peor nivel desde marzo
Hace 2 Hs

La actividad industrial atraviesa un nuevo retroceso. En octubre, la producción cayó por segundo mes consecutivo y profundizó el alejamiento del máximo alcanzado durante la gestión de Javier Milei. Según los datos oficiales difundidos por el INDEC, el Índice de Producción Industrial (IPI) registró una baja mensual del 0,8%, en un contexto atravesado por la incertidumbre política y económica en pleno proceso electoral.

Con este resultado, la serie desestacionalizada tocó su nivel más bajo desde marzo y quedó un 5% por debajo del pico registrado en noviembre del año pasado, cuando la industria había alcanzado su mejor desempeño desde el inicio del actual Gobierno.

Octubre estuvo marcado por un clima de cautela entre empresas e inversores, ante la expectativa por el resultado de las elecciones legislativas y su posible impacto en la política económica. Esa combinación de menor demanda, altos costos y postergación de decisiones de inversión se reflejó nuevamente en los números del sector manufacturero.

Sectores más golpeados

Dentro del informe del INDEC, se destacaron caídas significativas en ramas clave de la industria. El sector textil volvió a figurar entre los más afectados, presionado por la pérdida de poder adquisitivo y la competencia de productos importados. También la industria automotriz mostró un desempeño negativo, con menores niveles de producción vinculados tanto a la demanda interna como a dificultades en las exportaciones.

Otros rubros asociados al consumo masivo y a la construcción mostraron comportamientos dispares, aunque sin lograr compensar las bajas de los sectores líderes. El resultado general confirma que la industria sigue sin encontrar un piso firme de recuperación.

Un escenario todavía incierto

La nueva caída industrial refuerza las dudas sobre la velocidad de la reactivación económica. Si bien desde el Gobierno apuestan a que la estabilidad macroeconómica y las reformas estructurales sienten las bases para una mejora sostenida, los datos de corto plazo muestran que la actividad productiva continúa rezagada.

Con la industria funcionando por debajo de su potencial y lejos de los niveles alcanzados a fines de 2024, el desempeño de los próximos meses será clave para evaluar si el sector logra revertir la tendencia o si la recuperación deberá esperar a un escenario político y económico más despejado.

Temas Javier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El dardo de Milei a los críticos: No me contrataron para hacer onanismo de análisis económicos

El dardo de Milei a los críticos: "No me contrataron para hacer onanismo de análisis económicos"

Las cinco claves del año económico de Milei

Las cinco claves del año económico de Milei

El Gobierno fijó el salario mínimo hasta agosto de 2026 y reformó los seguros de desempleo

El Gobierno fijó el salario mínimo hasta agosto de 2026 y reformó los seguros de desempleo

Lo más popular
Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”
1

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán
2

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos
3

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

Carlos Tevez y un tuit premonitorio: el mensaje que hizo explotar el escándalo de Sur Finanzas y AFA
4

Carlos Tevez y un tuit premonitorio: el mensaje que hizo explotar el escándalo de Sur Finanzas y AFA

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos
5

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral
6

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral

Más Noticias
¿Reales, dólares o tarjeta? Cómo conviene hacer pagos en Brasil durante las vacaciones

¿Reales, dólares o tarjeta? Cómo conviene hacer pagos en Brasil durante las vacaciones

Carlos Tevez y un tuit premonitorio: el mensaje que hizo explotar el escándalo de Sur Finanzas y AFA

Carlos Tevez y un tuit premonitorio: el mensaje que hizo explotar el escándalo de Sur Finanzas y AFA

Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Aumentos y bono para empleadas domésticas: así quedan los salarios de noviembre y diciembre

Aumentos y bono para empleadas domésticas: así quedan los salarios de noviembre y diciembre

Regalías, innovación y retenciones: se abre el debate por la ley de semillas

Regalías, innovación y retenciones: se abre el debate por la ley de semillas

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

Comentarios