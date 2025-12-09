Segundo mes en baja: la producción industrial tocó su peor nivel desde marzo

Sectores más golpeados

Dentro del informe del INDEC, se destacaron caídas significativas en ramas clave de la industria. El sector textil volvió a figurar entre los más afectados, presionado por la pérdida de poder adquisitivo y la competencia de productos importados. También la industria automotriz mostró un desempeño negativo, con menores niveles de producción vinculados tanto a la demanda interna como a dificultades en las exportaciones.