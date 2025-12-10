Las tasas de los préstamos a empresas caen a mínimos de la era Milei tras el alivio del apretón monetario

El financiamiento en pesos para las empresas registró una fuerte baja tras las elecciones generales, en un contexto de relajación del apretón monetario y normalización del mercado financiero. Las tasas de los préstamos corporativos, especialmente en los adelantos en cuenta corriente, descendieron hasta ubicarse en torno al 26% anual, un nivel incluso inferior al observado en julio, antes del desarme de las LEFIs. De esta manera, alcanzaron mínimos durante la gestión de Javier Milei.
Fuerte retroceso de las tasas bancarias
La caída del costo del crédito se reflejó también en el mercado de capitales. La tasa de descuento de cheques en el MAV, que había escalado hasta el 54% previo a los comicios, retrocedió al 28%, marcando un alivio significativo para las empresas que utilizan ese instrumento para financiar capital de trabajo.
No obstante, el escenario sigue siendo heterogéneo: algunas compañías, en especial mipymes, continúan enfrentando tasas superiores al 40%, dependiendo del banco y del perfil crediticio.
Del estrés financiero a la normalización
El apretón monetario de julio había encarecido de manera abrupta el financiamiento corporativo, llevando las tasas de adelantos en cuenta corriente a niveles del 43% y hasta el 80% de Tasa Efectiva Anual (TEA). Superado ese episodio de volatilidad, el mercado comenzó a exhibir señales de normalización, impulsadas por un mayor anclaje de expectativas y menor tensión financiera.
Nuevo escenario monetario y expectativas de crédito
En este nuevo contexto, el Banco Central inicia una etapa orientada a la baja sostenida de tasas y expansión del crédito, con la mira puesta en fortalecer la actividad económica hacia 2026.
“Con un panorama político más claro y un entorno social más favorable, esta reducción de tasas va a impulsar el crédito y, con él, la recuperación de la economía real”, señaló Federico Furiase, director del BCRA, durante su participación en el IAEF. Además, destacó que la eliminación de los pasivos remunerados del Central libera espacio para el crecimiento del financiamiento bancario.
Evolución del crédito al sector privado
En términos de dinámica crediticia, los préstamos al sector privado mostraron un comportamiento dispar a lo largo del año. Entre enero y abril crecieron un 4% real, se moderaron al 2% en junio y julio, y luego se estancaron o cayeron entre agosto y noviembre, en un contexto de alta volatilidad de tasas y mayor cautela empresarial. Diciembre podría marcar un punto de inflexión, con una leve mejora.
Según un informe de Equilibra, el crédito privado en pesos registró en noviembre una suba del 0,3% mensual, interrumpiendo una racha de cinco caídas consecutivas. La mejora se explicó por el avance de los préstamos en pesos (0,7% real), favorecidos por la reducción de las tasas activas.
Morosidad bajo control en empresas
A pesar del alivio en las tasas, el crédito sigue condicionado por rendimientos que aún se ubican por encima de la inflación. Sin embargo, la morosidad en empresas se mantiene acotada: alcanza apenas el 1,7%, muy por debajo del 9,1% en préstamos personales.
Según Quantum Finanzas, los adelantos en cuenta corriente —con tasas ya cercanas al 30%— presentan una morosidad del 3,9%, equivalente al 11% del total de la cartera corporativa, un nivel que no representa un riesgo sistémico para los bancos dada la solvencia general del sistema.
Qué esperan los analistas
Hacia adelante, desde LCG señalaron que la baja de tasas, junto con la reducción del riesgo país y un incipiente repunte de la actividad, podría reactivar la demanda de crédito. Aun así, advirtieron que será difícil que el financiamiento vuelva a tener el protagonismo que mostró a comienzos de 2024.