Las tasas de los préstamos a empresas caen a mínimos de la era Milei tras el alivio del apretón monetario

El financiamiento en pesos para las empresas registró una fuerte baja tras las elecciones generales, en un contexto de relajación del apretón monetario y normalización del mercado financiero. Las tasas de los préstamos corporativos, especialmente en los adelantos en cuenta corriente, descendieron hasta ubicarse en torno al 26% anual, un nivel incluso inferior al observado en julio, antes del desarme de las LEFIs. De esta manera, alcanzaron mínimos durante la gestión de Javier Milei.