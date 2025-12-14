¿Qué es la carta al Espíritu de la Navidad y cómo se debe escribir? Guía paso a paso para que los Adultos pidan sus deseos

Con la llegada de las fiestas, muchas personas retoman rituales tradicionales asociados a la energía positiva, la gratitud y los deseos para el año que comienza. Uno de los más difundidos es la carta al Espíritu de la Navidad, un escrito simbólico que se realiza cada 21 de diciembre, fecha ligada al solsticio de invierno en el hemisferio norte y al inicio de un nuevo ciclo energético.