Secciones
SociedadActualidad

¿Qué es la carta al Espíritu de la Navidad y cómo se debe escribir? Guía paso a paso para que los Adultos pidan sus deseos

También conocido como Natívitas, el Espíritu de la Navidad forma parte de una creencia espiritual que invita a reflexionar, agradecer y manifestar deseos personales, familiares y colectivos.

¿Qué es la carta al Espíritu de la Navidad y cómo se debe escribir? Guía paso a paso para que los Adultos pidan sus deseos
Hace 1 Hs

Con la llegada de las fiestas, muchas personas retoman rituales tradicionales asociados a la energía positiva, la gratitud y los deseos para el año que comienza. Uno de los más difundidos es la carta al Espíritu de la Navidad, un escrito simbólico que se realiza cada 21 de diciembre, fecha ligada al solsticio de invierno en el hemisferio norte y al inicio de un nuevo ciclo energético.

También conocido como Natívitas, el Espíritu de la Navidad forma parte de una creencia espiritual que invita a reflexionar, agradecer y manifestar deseos personales, familiares y colectivos.

¿Qué es el Espíritu de la Navidad y por qué llega el 21 de diciembre?

Según la tradición, cada 21 de diciembre se abre un portal de energía positiva asociado al solsticio. En ese momento, el Espíritu de la Navidad “desciende” para renovar esperanzas, favorecer los buenos propósitos y acompañar las peticiones que se hacen con fe y conciencia.

Más allá de la creencia religiosa o espiritual, el ritual funciona como un acto de introspección: cerrar el año, reconocer errores, agradecer lo vivido y proyectar deseos para el futuro.

¿Qué es la carta al Espíritu de la Navidad?

La carta al Espíritu de la Navidad es un ritual de manifestación que combina tres ejes centrales:

Pedir perdón

Agradecer

Pedir deseos, primero para el mundo y luego a nivel personal

Se trata de una práctica íntima, escrita a mano, que busca ordenar emociones y objetivos para el nuevo año.

¿Cómo escribir la carta al Espíritu de la Navidad? Paso a paso

Para quienes siguen este ritual, existen algunas pautas tradicionales que se recomienda respetar:

1. Elegir el momento adecuado

La carta debe escribirse el 21 de diciembre, preferentemente entre las 22 y las 24 horas.

2. Tener una actitud de fe y concentración

Independientemente del credo, se sugiere realizar el ritual en un clima de calma, reflexión y convicción.

3. Escribirla a mano

Debe redactarse a mano, en papel blanco, sin tachaduras y con letra clara.

4. Usar el tiempo presente

Las peticiones deben formularse como si ya estuvieran sucediendo, de forma concreta y detallada.

5. Quemar la carta del año anterior

Si se escribió una carta el año previo, la tradición indica quemarla antes de escribir la nueva, como símbolo de cierre de ciclo.

Ejemplo de carta al Espíritu de la Navidad


“Poderoso y querido Espíritu de la Navidad:


En nombre de mi persona, te doy la bienvenida en este día en que visitas la Tierra con la intención de proveer. Te recibo con gratitud por lo que me has concedido y por lo que seguiré recibiendo.


Yo, (tu nombre completo), pido perdón y perdono por toda acción, palabra o pensamiento incorrecto dirigido a otros y a mí mismo. Libero toda carga negativa y agradezco las lecciones aprendidas.


Gracias por la salud, el amor, la paz y las oportunidades que llegan a mi vida y a la de mi familia. Gracias por mi hogar, mi trabajo, mis afectos y mi crecimiento personal.


Hoy decreto y deseo que… (aquí se escriben las peticiones en tiempo presente).


Bendigo estas peticiones y agradezco su cumplimiento.


Firmado: (nombre completo), lugar y fecha.”


Orden recomendado para las peticiones

Peticiones generales para el mundo

La paz, la salud y el bienestar colectivo

La protección del planeta

La felicidad y el cuidado de los niños

Peticiones para seres queridos

Salud y armonía para la familia

Proyectos personales de amigos o allegados

Estudios, viajes o logros importantes

Peticiones personales

Trabajo, vivienda o estabilidad económica

Amor, crecimiento personal o bienestar emocional

Objetivos concretos (detallando con claridad lo deseado)

La tradición señala que, al finalizar, se debe visualizar cada deseo cumplido, firmar la carta con nombre completo y guardarla o quemarla según la costumbre personal.

Un ritual de cierre y nuevos comienzos

Más allá de las creencias, la carta al Espíritu de la Navidad se ha transformado en un ejercicio de reflexión profunda que invita a cerrar el año con gratitud y comenzar el siguiente con objetivos claros. Para muchos, escribirla se convierte en un momento íntimo de balance, esperanza y renovación espiritual.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza
1

El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física
2

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal
3

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal

¿Se cae la reforma? El fin de los acoples, la “reformita” y otros cuentos de Navidad
4

¿Se cae la reforma? El fin de los acoples, la “reformita” y otros cuentos de Navidad

Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD
5

Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD

Osos dormilones, águilas agudas y “homeless” poderosos
6

Osos dormilones, águilas agudas y “homeless” poderosos

Más Noticias
Por qué las personas con baja autoestima recurren a estos tres colores, según la psicología

Por qué las personas con baja autoestima recurren a estos tres colores, según la psicología

Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Hay alerta naranja y amarilla: ¿dónde habrá tormentas con granizo y viento zonda?

Hay alerta naranja y amarilla: ¿dónde habrá tormentas con granizo y viento zonda?

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

El tiempo en Tucumán: el domingo estará muy caluroso y terminaría con fuertes tormentas

El tiempo en Tucumán: el domingo estará muy caluroso y terminaría con fuertes tormentas

Drámatico rescate de un niño en Las Cejas: desde el pozo, “él me llamaba y lloraba asustado”

Drámatico rescate de un niño en Las Cejas: desde el pozo, “él me llamaba y lloraba asustado”

Llegan las Gemínidas, la lluvia de estrellas más intensa del año: el horario de este espectáculo imperdible

Llegan las Gemínidas, la lluvia de estrellas más intensa del año: el horario de este espectáculo imperdible

El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza

El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza

Comentarios