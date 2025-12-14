¿Qué es la carta al Espíritu de la Navidad y cómo se debe escribir? Guía paso a paso para que los Adultos pidan sus deseos

Con la llegada de las fiestas, muchas personas retoman rituales tradicionales asociados a la energía positiva, la gratitud y los deseos para el año que comienza. Uno de los más difundidos es la carta al Espíritu de la Navidad, un escrito simbólico que se realiza cada 21 de diciembre, fecha ligada al solsticio de invierno en el hemisferio norte y al inicio de un nuevo ciclo energético.
También conocido como Natívitas, el Espíritu de la Navidad forma parte de una creencia espiritual que invita a reflexionar, agradecer y manifestar deseos personales, familiares y colectivos.
¿Qué es el Espíritu de la Navidad y por qué llega el 21 de diciembre?
Según la tradición, cada 21 de diciembre se abre un portal de energía positiva asociado al solsticio. En ese momento, el Espíritu de la Navidad “desciende” para renovar esperanzas, favorecer los buenos propósitos y acompañar las peticiones que se hacen con fe y conciencia.
Más allá de la creencia religiosa o espiritual, el ritual funciona como un acto de introspección: cerrar el año, reconocer errores, agradecer lo vivido y proyectar deseos para el futuro.
¿Qué es la carta al Espíritu de la Navidad?
La carta al Espíritu de la Navidad es un ritual de manifestación que combina tres ejes centrales:
Pedir perdón
Agradecer
Pedir deseos, primero para el mundo y luego a nivel personal
Se trata de una práctica íntima, escrita a mano, que busca ordenar emociones y objetivos para el nuevo año.
¿Cómo escribir la carta al Espíritu de la Navidad? Paso a paso
Para quienes siguen este ritual, existen algunas pautas tradicionales que se recomienda respetar:
1. Elegir el momento adecuado
La carta debe escribirse el 21 de diciembre, preferentemente entre las 22 y las 24 horas.
2. Tener una actitud de fe y concentración
Independientemente del credo, se sugiere realizar el ritual en un clima de calma, reflexión y convicción.
3. Escribirla a mano
Debe redactarse a mano, en papel blanco, sin tachaduras y con letra clara.
4. Usar el tiempo presente
Las peticiones deben formularse como si ya estuvieran sucediendo, de forma concreta y detallada.
5. Quemar la carta del año anterior
Si se escribió una carta el año previo, la tradición indica quemarla antes de escribir la nueva, como símbolo de cierre de ciclo.
Ejemplo de carta al Espíritu de la Navidad
“Poderoso y querido Espíritu de la Navidad:
En nombre de mi persona, te doy la bienvenida en este día en que visitas la Tierra con la intención de proveer. Te recibo con gratitud por lo que me has concedido y por lo que seguiré recibiendo.
Yo, (tu nombre completo), pido perdón y perdono por toda acción, palabra o pensamiento incorrecto dirigido a otros y a mí mismo. Libero toda carga negativa y agradezco las lecciones aprendidas.
Gracias por la salud, el amor, la paz y las oportunidades que llegan a mi vida y a la de mi familia. Gracias por mi hogar, mi trabajo, mis afectos y mi crecimiento personal.
Hoy decreto y deseo que… (aquí se escriben las peticiones en tiempo presente).
Bendigo estas peticiones y agradezco su cumplimiento.
Firmado: (nombre completo), lugar y fecha.”
Orden recomendado para las peticiones
Peticiones generales para el mundo
La paz, la salud y el bienestar colectivo
La protección del planeta
La felicidad y el cuidado de los niños
Peticiones para seres queridos
Salud y armonía para la familia
Proyectos personales de amigos o allegados
Estudios, viajes o logros importantes
Peticiones personales
Trabajo, vivienda o estabilidad económica
Amor, crecimiento personal o bienestar emocional
Objetivos concretos (detallando con claridad lo deseado)
La tradición señala que, al finalizar, se debe visualizar cada deseo cumplido, firmar la carta con nombre completo y guardarla o quemarla según la costumbre personal.
Un ritual de cierre y nuevos comienzos
Más allá de las creencias, la carta al Espíritu de la Navidad se ha transformado en un ejercicio de reflexión profunda que invita a cerrar el año con gratitud y comenzar el siguiente con objetivos claros. Para muchos, escribirla se convierte en un momento íntimo de balance, esperanza y renovación espiritual.