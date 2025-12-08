El fenómeno del trabajador pobre se consolida en Argentina: según un informe el 72% de los empleados gana menos de $1 millón y no logra llegar a fin de mes

Un estudio del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA) expuso un dato alarmante sobre el mercado laboral argentino: el fenómeno del “trabajador pobre” ya no es una excepción, sino una condición estructural. Según el informe, el 72% de los trabajadores del país cobra menos de $1 millón por mes, un ingreso insuficiente para cubrir la Canasta Básica Total (CBT), que en octubre de 2025 se ubicó en $1.213.799 para un hogar tipo.