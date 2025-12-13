Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Brasil se consolidó como uno de los destinos predilectos de los argentinos para descansar en el verano de 2026. Dada la diversidad que tiene el país vecino para ofrecer, con sus largas playas y aguas cristalinas, Praia do Rosa no solo se posiciona como un destino encantador, sino también como una opción para unas vacaciones de bajo costo.
Praia do Rosa se estableció como un destino amigable tanto con los vínculos entre personas como con el bolsillo. Este lugar, ubicado al sur de Brasil, a 90 km de Florianópolis, en el estado de Santa Catarina es una bahía pintoresca, que mezcla la amabilidad de su gente con la belleza del paisaje y los precios más que convenientes.
Praia do Rosa, un destino lleno de encanto
Muchos argentinos eligen este destino que dejó de ser exclusivo para surfers y comenzó a recibir turistas de todos lados, aunque el número más grande llega desde el propio Brasil. Los morros selváticos de verde exuberante y las olas imponentes, mezcladas con bares y restaurantes, son una bienvenida excelente a la vida de vacaciones.
Pero una prueba de que Praia do Rosa es además de bueno y bonito, barato, son los costos de una estadía de una semana. Quienes quieran disfrutar de unas pequeñas vacaciones pueden encontrar alojamientos que no superan los $500.000 argentinos por una semana.
Los precios de Praia do Rosa varían enormemente, pudiendo encontrar opciones para todos los bolsillos. En el caso de querer hospedarse en un departamento o en casa, los precios varían entre los $400.00 y los $800.000 en la última semana de enero.
¿Cuánto cuesta hospedarse una semana en Praia do Rosa?
Por ejemplo, una estadía de una semana en el chalet de montaña Pousada Guardiã do Rosa, a 2,4 km de Praia do Rosa, 2,7 km de Lago do Meio, 4,3 km de Isla Batuta y a 13 km de Laguna Encantada, ofrece la comodidad de 1 cama doble más dos sofás cama, Wifi, aire acondicionado, cocina, TV, y parrillas a tan solo $596.806.
Otro hospedaje es el chalet “Vale da Lua”, ubicado a 2,5 km de Praia do Rosa y que tan solo cuesta unos $483.242 en la última semana de enero. Ofrece dos camas individuales y una cama doble.
En un contexto donde cada peso cuenta, Praia do Rosa se posiciona como la opción inteligente. Es el destino que permite a los argentinos disfrutar de la calidad y diversidad del sur de Brasil, desde sus olas imponentes hasta sus atardeceres inolvidables, sin sacrificar la economía familiar. Si buscás unas vacaciones donde la belleza del paisaje compita directamente con lo conveniente de sus precios, esta bahía pintoresca espera para dar una bienvenida inolvidable.