Adiós al empleo tradicional; hola "pasaporte laboral"

Durante décadas, el camino “correcto” parecía estar escrito: entrar a una empresa, crecer, jubilarse en el mismo lugar, comprar una casa y formar una familia. Hoy, ese recorrido ya no es una hoja de ruta universal. Las nuevas generaciones están rompiendo con esas estructuras tradicionales y priorizan otros valores: flexibilidad, propósito, bienestar, experiencias y libertad de movimiento. A eso se agregan las nuevas formas de trabajar, donde la presencialidad le ha dado paso al "home office" y, en muchos casos, al sistema híbrido.