Santa Herlinda y Santa Relinda: las hermanas que eligieron la fe y murieron por ella

Vírgenes y mártires del siglo VIII, Santa Herlinda y Santa Relinda forman parte del santoral cristiano como símbolo de una época convulsionada, en la que la fe y la vida consagrada podían convertirse en una sentencia de muerte. Su historia, profundamente ligada al origen del monacato femenino en la actual Bélgica, combina espiritualidad, resistencia y martirio.
Orígenes nobles y una decisión radical
Herlinda y Relinda nacieron en una familia noble franca durante la Alta Edad Media, en un territorio atravesado por conflictos políticos, invasiones y una cristianización aún inestable. Desde temprana edad eligieron consagrar su vida a Dios y rechazaron los matrimonios que se les proponían, una decisión poco habitual y socialmente disruptiva para mujeres de su condición.
De acuerdo con la tradición, ambas hermanas fundaron una comunidad religiosa femenina en la región de Maaseik, a orillas del río Mosa, bajo la guía espiritual de San Amando. Allí se dedicaron a la oración, la austeridad y el servicio, convirtiéndose en referentes de la vida monástica femenina.
Un monasterio en tierra hostil
El contexto histórico no era pacífico. La región sufría periódicos ataques de bandas armadas, señores locales en disputa y restos de resistencias paganas, en un tiempo en el que los monasterios representaban no solo centros espirituales, sino también focos de poder y bienes materiales.
La tradición hagiográfica sostiene que el monasterio de Herlinda y Relinda fue asaltado violentamente. Los atacantes —identificados de manera imprecisa como saqueadores o milicianos hostiles al cristianismo— intentaron obligarlas a someterse, abandonar la vida consagrada o huir.
El martirio
Las dos hermanas se negaron a renunciar a sus votos. Según los relatos transmitidos por la tradición cristiana, esa negativa selló su destino. Ambas fueron asesinadas a sangre fría, probablemente a espada, dentro del monasterio o en sus inmediaciones. La violencia estuvo dirigida no solo contra sus cuerpos, sino contra lo que representaban: mujeres que se habían apropiado de una libertad espiritual impensada para su tiempo.
La Iglesia reconoció su muerte como martirio, al considerar que fueron asesinadas por odio a la fe y a su condición de vírgenes consagradas.
Culto y legado
Tras su muerte, el lugar se convirtió en centro de veneración. Con el paso de los siglos, Maaseik consolidó su identidad religiosa en torno a estas dos figuras, y aún hoy se las recuerda como protectoras de la vida monástica y del testimonio femenino en la Iglesia.
Santa Herlinda y Santa Relinda no dejaron escritos ni discursos, pero su historia atraviesa el tiempo como la de dos mujeres que eligieron la fe en un mundo que no admitía esa elección. Su martirio, lejos de silenciarlas, las convirtió en símbolo de resistencia espiritual y coherencia hasta las últimas consecuencias.
Su memoria se conmemora cada 14 de diciembre, una fecha que recuerda que, en los primeros siglos del cristianismo europeo, creer también podía costar la vida.