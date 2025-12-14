Santa Herlinda y Santa Relinda: las hermanas que eligieron la fe y murieron por ella

El martirio

Las dos hermanas se negaron a renunciar a sus votos. Según los relatos transmitidos por la tradición cristiana, esa negativa selló su destino. Ambas fueron asesinadas a sangre fría, probablemente a espada, dentro del monasterio o en sus inmediaciones. La violencia estuvo dirigida no solo contra sus cuerpos, sino contra lo que representaban: mujeres que se habían apropiado de una libertad espiritual impensada para su tiempo.