Casi la mitad de los argentinos ya usa la inteligencia artificial, aunque para fines personales

¿Para qué la usan? Los más comunes de la IA generativa son la búsqueda de información y la asistencia en tareas diarias, lo que sugiere un reemplazo de las funciones clásicas de buscadores como Google. También destacan la generación de contenidos creativos, el entretenimiento (como redactar textos o crear imágenes), y la traducción o resumen de textos. Un dato sorprendente es que el 20,3% de los encuestados reporta usar la IA para la conversación libre o apoyo terapéutico, a pesar de las advertencias de profesionales de la salud.