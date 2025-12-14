Alerta global por campaña de phishing que imita servicios de firma electrónica y archivos digitales

Según un informe de seguridad, durante las últimas dos semanas se detectaron más de 40.000 correos electrónicos maliciosos dirigidos a aproximadamente 6.100 empresas en Estados Unidos, Europa, Canadá, Asia-Pacífico y Oriente Medio. La técnica utilizada por los atacantes incluye el uso de redireccionamientos a través de dominios de confianza para que los enlaces parezcan auténticos, aumentando la probabilidad de que los destinatarios hagan clic.