Gerónimo Vargas Aignasse, sobe su proyecto de Ficha Limpia: “La sociedad nos pide levantar la vara ética de la política”

El legislador Gerónimo Vargas Aignasse se refirió este jueves en LA GACETA al proyecto de Ficha Limpia, que busca establecer filtros más estrictos para el acceso y permanencia en cargos públicos. La iniciativa, aseguró, marca un antes y un después en la discusión sobre ética y transparencia en Tucumán.
“La sociedad nos está pidiendo que levantemos la vara ética de la política”, afirmó Vargas Aignasse al defender la propuesta. Y remarcó: “La lucha contra la corrupción debe dejar de ser declamativa; necesitamos normas preventivas e inflexibles”.
A diferencia de proyectos anteriores, el legislador explicó que la nueva versión amplía significativamente el catálogo de delitos que impedirían una candidatura. Ya no se limitaría a los delitos contra la administración pública.
“Hemos añadido delitos que deben estar: narcotráfico, delitos de integridad sexual, homicidios, delitos contra las libertades individuales”, enumeró. Y aclaró que la inclusión de causas vinculadas al narcotráfico surge de antecedentes recientes. “Vimos cómo un candidato debió renunciar por vínculos insostenibles con un narcotraficante internacional. La política no puede convivir con eso”.
El punto más polémico
El legislador destacó que el proyecto establece un estándar sin antecedentes en el país: prohibir candidaturas a quienes tengan una condena en primera instancia, aun sin sentencia firme.
“No existe un proyecto así ni en Nación ni en ninguna provincia. No estamos diciendo que alguien es culpable, ni que deba ir preso. Sólo que no puede ser candidato hasta resolver su situación judicial”, explicó.
Según el legislador, este criterio responde directamente al reclamo ciudadano. “Pregúntenle a la gente si aceptaría un candidato condenado en primera instancia por violación. La sociedad nos exige actuar”.
Otro eje de la iniciativa es el cese automático del cargo para funcionarios y legisladores que reciban condena ratificada en segunda instancia.
“Si un fallo queda firme con doble conforme, el mandato se termina en ese mismo momento. No hay licencia, no hay debate, no se convoca al cuerpo: cesa automáticamente”, sostuvo.
Aclaró que el objetivo es impedir que el poder político se utilice para blindar a personas procesadas. “No puede ser que alguien busque un cargo para obtener fueros y escapar de la Justicia. Eso nos aleja de la sociedad”.
Además, Vargas Aignasse insistió en que el espíritu del proyecto es preventivo. “No queremos que ingresen al Estado personas con semiplena prueba de culpabilidad en delitos graves. No es una condena social eterna. Es una pausa: resolvé tu situación y volvé cuando corresponda”.
Ante quienes señalan que este sistema podría habilitar abusos judiciales o persecuciones políticas, el legislador respondió: “Para eso existen los juicios políticos. Un juez que actúe de manera arbitraria también tiene controles. Hay equilibrio entre poderes”.
Y añadió: “No podemos frenar un avance ético porque alguien podría especular con el lawfare. Ser decentes en la función pública no debiera ser opcional”.
Un giro dentro del oficialismo
Consultado sobre por qué ahora el propio oficialismo impulsa un proyecto que antes generó resistencias, Vargas Aignasse sostuvo: “La política muchas veces va un paso atrás de lo que reclama la sociedad. Hoy la mayoría entiende que esto es necesario”.
Reconoció, además, el antecedente del ex legislador José María Canelada: “Fue uno de los primeros en hablar de esto, aunque su proyecto era más limitado. Hay que reconocerlo”.
Finalmente, insistió en la necesidad de endurecer penas por delitos vinculados a la corrupción y la administración de fondos públicos: “En otros países un evasor va preso, aunque sea el padre de Lionel Messi. En la Argentina la evasión parece un deporte. Eso también debe cambiar”.