Por la reforma laboral, se eliminarían ocho impuestos

Al menos ocho impuestos perderían vigencia automática en caso de que avance el proyecto de Ley de Modernización Laboral, impulsado por la gestión del presidente Javier Milei. Eso surge de un estudio realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) que, todos los años, actualiza el vademecum tributario argentino. De ser así, 2026 arrancaría con 147 tributos.
Del análisis de la legislación tributaria de 2025, se identificó la existencia de 155 diferentes tipos de tributos a lo largo de nuestro país. Entre estos tributos se encuentran impuestos, tasas, contribuciones y derechos. A nivel nacional, existían, según el criterio descripto más arriba, 45 tributos.
El proyecto de ley de modernización laboral propone la eliminación de los siguientes impuestos:
• Impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos.
• Impuesto a los videogramas grabados.
• Impuesto a los servicios de comunicación audiovisual.
• Impuesto a los objetos suntuarios.
• Impuesto a los vehículos automotores, motos y embarcaciones.
• Impuesto a las embarcaciones y aeronaves de recreo o deportes.
• Impuesto a seguros.
• Impuesto a la telefonía celular y satelital.
De avanzar esta propuesta de la Casa Rosada, a nivel nacional quedarían 37 tributos diferentes, una caída proporcional del 18% del stock.
Considerando los años 2024, 2025 y 2026 con aprobación del proyecto de ley, se tiene que este año la no renovación del impuesto PAIS implicó un descenso, al que se sumarían los ocho impuestos puntuales que el gobierno nacional propone eliminar. De esta manera, respecto de 2024, los tributos nacionales relevados pasaron de 46 a 45, los tributos provinciales se mantuvieron en 25, y los tributos municipales crecieron de 84 a 85. Independientemente de la diversidad de tributos identificados, la recaudación efectiva de todos los niveles de gobierno de Argentina se encuentra concentrada en relativamente pocos tributos.
Considerando la proyección de recaudación 2025 de IVA, Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, Ganancias de personas humanas y de sociedades, el impuesto provincial a los Ingresos Brutos, el impuesto a débitos y créditos bancarios y Derechos de exportación, se obtendría el 85% de la recaudación tributaria consolidada de Argentina.
Si a los seis tributos mencionados se les agregan el impuesto a los combustibles, la Tasa de Seguridad e Higiene Municipal (TISH), derechos de importación e impuestos internos coparticipados, se tiene que el 94% de la recaudación consolidada se concentra en 10 tributos, ocho de los cuales son nacionales, uno provincial y uno municipal.
Con alcance general
Mientras tanto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, enfatizó que la reforma laboral enviada por el Gobierno al Congreso abarcará tanto a los futuros contratos como a los ya existentes. Además, aclaró que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir indemnizaciones, se nutrirá de una reducción impositiva aplicada por el Estado. “En el contexto de este proyecto de modernización laboral, el ministro de Economía dijo ‘voy a poner parte de esta baja de impuestos al mercado laboral’. Eso va a implicar una baja de los impuestos al trabajo de 3%. El empleador los tiene que poner en un Fondo de Asistencia Laboral, que es un fondo de ahorro previo para hacer frente las contingencias”, indicó el economista. Remarcó que el aporte provendrá de recursos estatales que dejarán de ser recaudados por la rebaja impositiva. “Es plata que está poniendo el Estado, le está bajando lo que pagaba el empleador. Hay una parte que el Estado no se lleva, y lo que no se lleva queda del empleador para hacer frente a esas contingencias judiciales y los despidos”, argumentó.
Según detalló, cada empleador administrará su propio fondo, que deberá invertirse en instrumentos que preserven el valor del ahorro. Como antecedente, mencionó el sistema implementado en la construcción: “nosotros tenemos un antecedente que es el fondo de la UOCRA, donde también los empresarios hacen una pequeña contribución, es un poquito más alta porque hay más rotación laboral”.
El ministro también diferenció la situación de los trabajadores actuales respecto de aquellos que ingresen al mercado laboral una vez aprobada la reforma. Para estos últimos, está previsto el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que reducirá cargas para los empleadores que aumenten su plantilla.
En cuanto a las indemnizaciones, Sturzenegger recordó que el sistema argentino mantiene el criterio de un mes de salario por año trabajado en los despidos sin causa. La revisión propuesta, aclaró, busca disminuir la litigiosidad mediante la ordenación de los mecanismos de actualización y la eliminación de interpretaciones judiciales dispares. “Hemos tratado de tipificar bien con el fin de evitar esos grises, porque aparece el margen del litigio. El empresario que entra a una relación laboral no enfrenta una incertidumbre tan grande”, explicó el titular del área de Modernización del Estado.
Entre los cambios, se redefine la base de cálculo indemnizatoria al excluir conceptos no mensuales -como aguinaldo, vacaciones o premios esporádicos- y se fija un tope equivalente al triple del salario promedio del convenio, que no podrá ser inferior al 67% del sueldo habitual.
Respecto de las vacaciones, el ministro definió: “la ley laboral dice que vos las vacaciones te las que tenés tomar en un período muy particular del año. Hoy la gente pide una cosa totalmente diferente una cosa muy flexible Te puedes tomar una semana un día te puedes tomar otra semana otro día. Y entonces me parece que permitir ese tipo de flexibilizaciones en beneficio del trabajador es un poco lo que también se está reclamando; sobre todo los jóvenes”.
“Lo que la ley dice es que se pueden fraccionar de mutuo acuerdo”, finalizó.