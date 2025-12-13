Por la reforma laboral, se eliminarían ocho impuestos

Con alcance general

Mientras tanto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, enfatizó que la reforma laboral enviada por el Gobierno al Congreso abarcará tanto a los futuros contratos como a los ya existentes. Además, aclaró que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir indemnizaciones, se nutrirá de una reducción impositiva aplicada por el Estado. “En el contexto de este proyecto de modernización laboral, el ministro de Economía dijo ‘voy a poner parte de esta baja de impuestos al mercado laboral’. Eso va a implicar una baja de los impuestos al trabajo de 3%. El empleador los tiene que poner en un Fondo de Asistencia Laboral, que es un fondo de ahorro previo para hacer frente las contingencias”, indicó el economista. Remarcó que el aporte provendrá de recursos estatales que dejarán de ser recaudados por la rebaja impositiva. “Es plata que está poniendo el Estado, le está bajando lo que pagaba el empleador. Hay una parte que el Estado no se lleva, y lo que no se lleva queda del empleador para hacer frente a esas contingencias judiciales y los despidos”, argumentó.