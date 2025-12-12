Reforma electoral: la paridad de género llegaría a las listas, pero no al recinto legislativo

La paridad de género es uno de los temas que está previsto que se aborden en la sesión del jueves 18, por la reforma electoral que impulsa el vicegobernador Miguel Acevedo. Tucumán es hoy la única provincia que no tiene herramientas para garantizar igualdad en la participación política. En la Cámara hay iniciativas en ese sentido, pero con diversos matices. Todos impulsan que hombres y mujeres vayan intercalados en la boleta partidaria. Sin embargo, eso no garantiza igualdad legislativa debido al sistema de acoples, por ejemplo.
Desde 2015 rige en la provincia el cupo femenino, que establece que las listas de candidatos no podrán incluir más del 70% de personas de sexo masculino, debiendo ubicarse cada dos candidatos varones uno de sexo femenino, alternando desde el primero al último lugar. No obstante, la representación femenina en el recinto no llega al 30%: de los 49 legisladores, sólo 12 son mujeres (el 24,5%). Esto se debe principalmente al sistema de acoples, dado que la mayoría de las listas son encabezadas por hombres y son pocas las nóminas que cosechan votos suficientes como para sentar más de uno o dos parlamentarios. Además, en caso de reemplazo, se aplica el corrimiento directo lista.
Por acordar y analizar
Fuentes parlamentarias dejaron saber que las autoridades gubernamentales están terminando de acordar cómo sería el trazo fino de estos cambios. Trascendió que hay acuerdo respecto a la igualdad de hombres y mujeres en las listas, intercalados. Sin embargo, en el oficialismo hay diferentes criterios respecto al reemplazo de candidatos y la implementación de la paridad efectiva en la Cámara; es decir, que la mitad de los parlamentarios sean mujeres. De todos modos, remarcan las fuentes que no es lo mismo impulsar la paridad con listas únicas, como sucede a nivel nacional, que con acoples.
Poco menos de una decena de propuestas están siendo estudiadas internamente por las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales y de Legislación General. Está previsto que el lunes se lleve a cabo una reunión conjunta entre los comités que lideran Carolina Vargas Aignasse y Gerónimo Vargas Aignasse, respectivamente.
La amplia mayoría de los proyectos son impulsados por legisladoras y legisladores oficialistas, o de bloques aliados. Todos proponen la representación igualitaria de hombres y mujeres en la conformación de listas mediante la alternancia y secuencialidad entre géneros. La legisladora (mandato cumplido) Marta Najar propone que los reemplazos sean del mismo género, a menos que se agote esta posibilidad. Señala también que el género estará determinado por su DNI, independientemente de su sexo biológico.
En una dirección similar va el proyecto de los radicales Raquel Nievas, José Cano y Agustín Romano Norri. La concepcionense menciona que la propuesta “viene a cumplir con una deuda de la democracia para con las mujeres tucumanas y su efectiva participación política en los ámbitos de representación popular”. La propuesta de la peronista Vargas Aignasse también impulsa cambios en ese sentido, aunque añade modificaciones a la Ley de Partidos Políticos (5.454) para que en las elecciones internas se conformen listas que respeten la partida de género.
El aliado Ernesto Gómez Gómez Rossi (Libres del Sur) fija trazos similares en su proyecto, aunque nada menciona sobre los posibles reemplazos. Sí, en cambio, fija 60 días para que el Ejecutivo reglamente la norma a partir de su sanción. Mientras que las peronistas Nancy Bulacio, Sara Lazarte y Alejandra Cejas proponen directamente la adhesión a la Ley Nacional 27.412, que establece la paridad de género en los ámbitos de representación política.
Particularidades
Otro grupo de “compañeras” encabezadas por Adriana Najar va en la misma dirección, pero para el reemplazo de parlamentario propone que la vacancia se cubra con el o la candidata del género menos representado en en el momento del reemplazo. Fija, además, 90 días para su reglamentación.
El proyecto de Maia Martínez, además de fijar la paridad de género de modos similares a sus pares, aborda lo relacionado a los acoples, donde también propone paridad. Requiere que el 50% de las listas que apoyen a un candidato a gobernador y/o intendente deben estar encabezadas por candidatas mujeres, y el otro 50% por varones.
Tulio Caponio impulsa la paridad y la alternancia en la conformación de las listas, pero propone que las vacancias “sean cubiertas mediante corrimiento estricto en el orden de la lista oficializada, sin consideración del género del candidato que siga en ella”. “El reemplazo deberá respetar plenamente la voluntad popular expresada en el comicio, garantizando la sucesión conforme al orden establecido por los electores al momento de la elección”, argumenta.
Tucumán es la única provincia del país sin ley de paridad de género
Tucumán continúa siendo la única provincia del país sin una norma que garantice la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres en los cargos electivos. En el marco de la discusión por la reforma política, distintas organizaciones sociales, académicas y políticas renovaron su pedido para que se incorpore la paridad de género en el sistema electoral provincial.
Lorena Núñez, integrante de la Mesa por la Paridad en Tucumán, recordó que este espacio multisectorial lleva casi una década impulsando la sanción de una ley de paridad. “Hay un consenso entre las mujeres de todos los sectores sobre la necesidad de que Tucumán avance hacia su propia ley. Hoy somos la única provincia sin ninguna herramienta que garantice la igualdad en la representación política”, explicó en una entrevista con LG PLAY.
Según Núñez, la propuesta busca que las listas electorales se integren de manera alternada entre varones y mujeres, y que se respeten los reemplazos por género. “No se trata de un privilegio, sino de un paso hacia una democracia más justa y representativa. En Tucumán más del 50% de la población somos mujeres, pero en la Legislatura solo alcanzamos un 21% de representación”, señaló.
La referente destacó que existe una expectativa creciente, tanto en el ámbito político como en organismos internacionales, de que la provincia finalmente se sume al sistema que ya rige a nivel nacional. “Los jóvenes votan con paridad en sus centros de estudiantes y luego se encuentran con un sistema que los relega. Es hora de dar este salto en calidad democrática”, afirmó.