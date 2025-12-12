Reforma electoral: la paridad de género llegaría a las listas, pero no al recinto legislativo

Desde 2015 rige en la provincia el cupo femenino, que establece que las listas de candidatos no podrán incluir más del 70% de personas de sexo masculino, debiendo ubicarse cada dos candidatos varones uno de sexo femenino, alternando desde el primero al último lugar. No obstante, la representación femenina en el recinto no llega al 30%: de los 49 legisladores, sólo 12 son mujeres (el 24,5%). Esto se debe principalmente al sistema de acoples, dado que la mayoría de las listas son encabezadas por hombres y son pocas las nóminas que cosechan votos suficientes como para sentar más de uno o dos parlamentarios. Además, en caso de reemplazo, se aplica el corrimiento directo lista.