Polémica por los “trencitos”: “Profundizaremos la política de prevención”, dijo Jaldo

Estos “megaoperativos” comenzaron a realizarse con frecuencia a fines de 2023 en las zonas de Villa Alem, Villa Mariano Moreno, Los Pocitos, Tafí Viejo, La Costanera, Alderetes y Yerba Buena, bajo las órdenes del Jefe de Policía Joaquín Girvau y respaldadas por Jaldo. Las medidas se caracterizaron por la repentina aparición de un desfile de efectivos policiales armados a bordo de patrulleros y motocicletas que recorrieron los barrios “con mayor índice delictivo”, y culminaron con la aprehensión de más de dos centenares de ciudadanos y el secuestro de más de 100 motocicletas.