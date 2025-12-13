Polémica por los “trencitos”: “Profundizaremos la política de prevención”, dijo Jaldo

“Lo que no vamos a permitir son los ‘trencitos’ de los delincuentes, esos que generaban terror en toda la provincia y que hemos erradicado de cuajo”, aseguró el gobernador Osvaldo Jaldo después de que el Comité contra la Tortura de la ONU cuestionara los operativos de prevención que se realizan en Tucumán.
“Después de mucho tiempo hay una política de prevención. Los resultados que hemos conseguido están reflejados en la disminución de los delitos contra la propiedad y los homicidios. Fueron medidas acertadas que no solo la mantendremos, sino que las profundizaremos”, anticipó el mandatario.
Estos “megaoperativos” comenzaron a realizarse con frecuencia a fines de 2023 en las zonas de Villa Alem, Villa Mariano Moreno, Los Pocitos, Tafí Viejo, La Costanera, Alderetes y Yerba Buena, bajo las órdenes del Jefe de Policía Joaquín Girvau y respaldadas por Jaldo. Las medidas se caracterizaron por la repentina aparición de un desfile de efectivos policiales armados a bordo de patrulleros y motocicletas que recorrieron los barrios “con mayor índice delictivo”, y culminaron con la aprehensión de más de dos centenares de ciudadanos y el secuestro de más de 100 motocicletas.
“Llama especialmente la atención la información que hemos recibido particularmente de la provincia de Tucumán sobre los procedimientos conocidos como “trencitos”, en los que patrullas parecerían entrar en residencias sin autorización judicial, de manera violenta, y que los residentes parecerían ser trasladados rápidamente a las comisarías de policía”, informó el organismo.
Justificación
“Bajo ningún punto de vista vamos a permitir que se llame de esa manera a los procedimientos de prevención que estamos desplegando. La sociedad entera nos requería con razón la presencia de la Policía en la calle y eso es lo que hicimos”, justificó Jaldo. “Insisto, no solo vamos a mantener esta línea, sino que la vamos a profundizar en toda la provincia”, añadió.
El dirigente tranqueño explicó que entiende que en democracia pueden generarse diferentes opiniones. “Pero no comparto para nada las falsas denuncias que se realizan. Estamos dispuestos a fundamentar nuestra política de seguridad ante todo organismo que lo requiera. Pero desde ya aclaro: avalamos, ratificamos y vamos a profundizar la política de prevención que estamos llevando adelante porque estamos a la par de la gente que nos exige seguridad”, finalizó.