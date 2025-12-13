Secciones
Política

Polémica por los “trencitos”: “Profundizaremos la política de prevención”, dijo Jaldo
Polémica por los “trencitos”: “Profundizaremos la política de prevención”, dijo Jaldo ARCHIVO
Hace 2 Hs

“Lo que no vamos a permitir son los ‘trencitos’ de los delincuentes, esos que generaban terror en toda la provincia y que hemos erradicado de cuajo”, aseguró el gobernador Osvaldo Jaldo después de que el Comité contra la Tortura de la ONU cuestionara los operativos de prevención que se realizan en Tucumán.

“Después de mucho tiempo hay una política de prevención. Los resultados que hemos conseguido están reflejados en la disminución de los delitos contra la propiedad y los homicidios. Fueron medidas acertadas que no solo la mantendremos, sino que las profundizaremos”, anticipó el mandatario.

Estos “megaoperativos” comenzaron a realizarse con frecuencia a fines de 2023 en las zonas de Villa Alem, Villa Mariano Moreno, Los Pocitos, Tafí Viejo, La Costanera, Alderetes y Yerba Buena, bajo las órdenes del Jefe de Policía Joaquín Girvau y respaldadas por Jaldo. Las medidas se caracterizaron por la repentina aparición de un desfile de efectivos policiales armados a bordo de patrulleros y motocicletas que recorrieron los barrios “con mayor índice delictivo”, y culminaron con la aprehensión de más de dos centenares de ciudadanos y el secuestro de más de 100 motocicletas.

“Llama especialmente la atención la información que hemos recibido particularmente de la provincia de Tucumán sobre los procedimientos conocidos como “trencitos”, en los que patrullas parecerían entrar en residencias sin autorización judicial, de manera violenta, y que los residentes parecerían ser trasladados rápidamente a las comisarías de policía”, informó el organismo.

Justificación

“Bajo ningún punto de vista vamos a permitir que se llame de esa manera a los procedimientos de prevención que estamos desplegando. La sociedad entera nos requería con razón la presencia de la Policía en la calle y eso es lo que hicimos”, justificó Jaldo. “Insisto, no solo vamos a mantener esta línea, sino que la vamos a profundizar en toda la provincia”, añadió.

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán

El dirigente tranqueño explicó que entiende que en democracia pueden generarse diferentes opiniones. “Pero no comparto para nada las falsas denuncias que se realizan. Estamos dispuestos a fundamentar nuestra política de seguridad ante todo organismo que lo requiera. Pero desde ya aclaro: avalamos, ratificamos y vamos a profundizar la política de prevención que estamos llevando adelante porque estamos a la par de la gente que nos exige seguridad”, finalizó.

Temas Organización de las Naciones UnidasTucumánTafí ViejoOsvaldo JaldoPolicía de TucumánLos PocitosVilla AlemLa Costanera
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Solamente está faltando Tucumán: piden que se implemente la ley de paridad de género

"Solamente está faltando Tucumán": piden que se implemente la ley de paridad de género

Lo más popular
Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un boom supersónico en medio de la escasez
1

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un "boom" supersónico en medio de la escasez

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago
2

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

Cómo cambia un vino según nuestro estado de ánimo, qué cepas probar primero y la experiencia del maridaje cultural
3

Cómo cambia un vino según nuestro estado de ánimo, qué cepas probar primero y la experiencia del maridaje "cultural"

Netflix vs. Paramount: la carrera por cambiar el mapa del entretenimiento mundial
4

Netflix vs. Paramount: la carrera por cambiar el mapa del entretenimiento mundial

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
5

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

En Tafí Viejo: “Mundo embrujo” con danzas folclóricas
6

En Tafí Viejo: “Mundo embrujo” con danzas folclóricas

Más Noticias
Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un boom supersónico en medio de la escasez

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un "boom" supersónico en medio de la escasez

La revista Time distingue a innovadores tecnológicos

La revista Time distingue a innovadores tecnológicos

La Escuela Fábrica, 79 años después: oficios que brillan

La Escuela Fábrica, 79 años después: oficios que brillan

El Ballet Estable presenta íntegro el clásico navideño “El Cascanueces”

El Ballet Estable presenta íntegro el clásico navideño “El Cascanueces”

Teatro: un “Mundo alegre” que cambia a Pueblo Serio

Teatro: un “Mundo alegre” que cambia a Pueblo Serio

En Tafí Viejo: “Mundo embrujo” con danzas folclóricas

En Tafí Viejo: “Mundo embrujo” con danzas folclóricas

Netflix vs. Paramount: la carrera por cambiar el mapa del entretenimiento mundial

Netflix vs. Paramount: la carrera por cambiar el mapa del entretenimiento mundial

Comentarios