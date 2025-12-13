Moneda "Ferro": Noguera demandó ante la Justicia al abogado que lo denunció por lavado de dinero

El diputado nacional Javier Noguera demandó al abogado Alfredo Aydar por daños y perjuicios, luego de que el letrado lo denunciara por lavado de dinero y otros delitos por la creación de la moneda “Ferro” en Tafí Viejo.
Aydar había presentado en noviembre una denuncia penal contra la Municipalidad taficeña por considerar que el medio de pago local vulnera la Constitución Nacional y otras leyes federales.
En tanto, el ex intendente y ahora diputado nacional respondió con una demanda propia contra Aydar por daños y perjuicios. La audiencia se realizará el próximo martes 23 de diciembre en tribunales de la Provincia.
Cuasimoneda
Según la acusación de Aydar, la “Ferro” -lanzada en 2020 por Noguera como medio de pago local durante la pandemia- funcionaría como una cuasimoneda sin aval del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ni respaldo legal del Concejo Deliberante de Tafí Viejo. En los últimos años, la app “Billetera Ferro” ha permitido recargar saldo en puntos de carga con dinero en efectivo y utilizarlo para compras o servicios locales.
Aydar advierte que esta operatoria podría configurar delitos de usurpación de autoridad, intermediación financiera no autorizada, evasión fiscal y administración fraudulenta agravada.