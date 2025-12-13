Moneda "Ferro": Noguera demandó ante la Justicia al abogado que lo denunció por lavado de dinero

Cuasimoneda

Según la acusación de Aydar, la “Ferro” -lanzada en 2020 por Noguera como medio de pago local durante la pandemia- funcionaría como una cuasimoneda sin aval del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ni respaldo legal del Concejo Deliberante de Tafí Viejo. En los últimos años, la app “Billetera Ferro” ha permitido recargar saldo en puntos de carga con dinero en efectivo y utilizarlo para compras o servicios locales.