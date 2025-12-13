Por qué es tan difícil investigar a los que cometen estafas virtuales

En 2024, según las estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación, en Tucumán se registraron 3.642 denuncias por este tipo de ilícitos. Las autoridades estiman que la cantidad de presentaciones realizadas en lo que va del año se ha incrementado en más de un 20%, aunque aún falta entrecruzar la información registrada por diferentes reparticiones. También existe un número elevado de hechos no denunciados porque muchas víctimas prefieren mantener silencio por razones de pudor o por pedido de los responsables de tener un mejor sistema de control.