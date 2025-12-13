Una pasajera de una moto de app de transporte falleció en un choque

Según contaron algunos testigos, la víctima se dirigía a trabajar a una verdulería ubicada a pocos metros del parque cuando ocurrió el accidente. “Cuando pasé como a las 7 había unos cinco o seis policías, y por lo que pude ver ella no llevaba el casco, y la moto se encontraba parada con el conductor a un costado, pero se lo veía bien. Al colectivero una vecina lo atendió porque estaba descompuesto y no paraba de llorar mientras decía que no había sido su culpa, y que había intentado frenar pero no pudo”, relató una mujer sumamente conmocionada con la noticia.