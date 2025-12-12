Escándalo en AFA: allanaron una mansión en Pilar y encontraron 54 autos de alta gama

La Justicia Federal, por orden del juez Daniel Rafecas, allanó hoy una mansión ubicada en Villa Rosa, en el partido bonaerense de Pilar, señalada en una denuncia como una propiedad vinculada a presuntos testaferros del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. El operativo comenzó a primera hora de la mañana y forma parte de una investigación que busca determinar el origen y la titularidad real del predio, así como de los bienes asociados a la sociedad que figura como dueña.