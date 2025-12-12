Escándalo en AFA: allanaron una mansión en Pilar y encontraron 54 autos de alta gama

La Justicia Federal, por orden del juez Daniel Rafecas, allanó hoy una mansión ubicada en Villa Rosa, en el partido bonaerense de Pilar, señalada en una denuncia como una propiedad vinculada a presuntos testaferros del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. El operativo comenzó a primera hora de la mañana y forma parte de una investigación que busca determinar el origen y la titularidad real del predio, así como de los bienes asociados a la sociedad que figura como dueña.
Durante el allanamiento a la mansión, la Justicia halló 54 vehículos, entre ellos autos de lujo, motos de alta cilindrada y kartings. Según fuentes judiciales, todas las unidades figuran a nombre de la firma Real Central SRL, actualmente investigada en la causa que involucra al presidente de la AFA.
Según informaron fuentes judiciales, en la finca trabajan seis peritos designados para realizar una tasación completa del inmueble: tres pertenecen a la Corte Suprema de Justicia y los otros tres al Colegio de Martilleros de San Isidro. Además de relevar el valor del predio, se dispuso filmar y fotografiar cada sector de la propiedad. En caso de encontrarse vehículos u otros objetos de alto valor, también serán tasados y registrados como parte del procedimiento.
La causa está bajo análisis desde hace meses y el predio se encuentra desde entonces custodiado por la Policía Federal. Según un informe incorporado al expediente, la sociedad investigada acumula 59 vehículos a su nombre, entre ellos unidades de alta gama y piezas de colección. La sospecha es que parte de esa flota podría estar almacenada en galpones dentro de la misma quinta allanada.
Tevez y un movimiento clave
La propiedad aparece inscripta a nombre de “Real Central SA”, cuyos titulares formales son Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, ambos investigados como posibles testaferros de dirigentes de la AFA. Pantano figura como monotributista y Conte es jubilada, situación que llamó la atención del juzgado en función del valor de los activos asociados a la sociedad. Registros catastrales indican que la mansión fue adquirida por Carlos Tevez en 2017; luego pasó a manos de la firma MALTE SRL y finalmente, en mayo de 2024, fue comprada por la actual sociedad propietaria.
En el marco del avance de la investigación, Rafecas ordenó también levantar el secreto fiscal de MALTE SRL. La denuncia presentada por la Coalición Cívica sostiene que el predio cuenta con instalaciones de gran envergadura: pista de entrenamiento para equinos, un haras con caballos árabes y pura sangre, un helipuerto y diversas áreas deportivas.
El allanamiento de Villa Rosa se suma a otro operativo realizado este miércoles en un barrio privado de Pilar, donde la misma sociedad posee dos inmuebles. Ese procedimiento arrojó un resultado positivo: se secuestró documentación relevante, entre ella comprobantes de expensas emitidos a nombre de Real Central durante 2025 y otros pertenecientes a la firma WICCA SA correspondientes al año anterior. Tras ese hallazgo, Rafecas dispuso un nuevo allanamiento en las oficinas administrativas del barrio Ayres Plaza.
Pantano y su madre tienen prohibida la salida del país y se encuentran con sus bienes y cuentas bancarias inhibidas. El hombre fue presidente de la Asociación Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería del club Almirante Brown. Conte, además de ser jubilada, percibió el Ingreso Familiar de Emergencia durante la pandemia.
La Coalición Cívica sostiene que la sociedad podría estar funcionando como una estructura utilizada para ocultar bienes de terceros, lo que podría configurar maniobras de lavado de activos. Según los denunciantes, vecinos de la zona afirmaron haber visto en reiteradas oportunidades a “Chiqui” Tapia en la propiedad, lo que alimenta las sospechas sobre la eventual vinculación del presidente de la AFA con los bienes investigados.