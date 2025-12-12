La ruta a las playas de Brasil por la Triple Frontera: qué tener en cuenta para cruzar, comprar en Ciudad del Este y seguir viaje

La Triple Frontera está formada por las ciudades de Puerto Iguazú (Argentina), Foz de Iguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay). Puerto Iguazú se encuentra a menos de cinco kilómetros de Foz, y el Puente Tancredo Neves es el paso obligado para ingresar al territorio brasileño. Ciudad del Este, por su parte, está a media hora en balsa de la ciudad misionera, aunque el cruce más habitual es por tierra: son casi 17 kilómetros atravesando Foz de Iguazú y el Puente de la Amistad.