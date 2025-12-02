"Chiqui" Tapia en la mira: denuncias, críticas políticas y un patrimonio en el ojo de la tormenta

El caso emblemático es el de Ignacio M., de 32 años, quien declaró facturación anual por menos de $5 millones pero recibió más de $230 millones en facturas, en su mayoría de Sur Finanzas y QBIT Capitals SRL. Su actividad real no explicaría los $87.000 millones que manejó en efectivo ni la compra de un BMW M240i por casi $100 millones, adquisición que exhibe abiertamente en redes. Otros perfiles, como Brian A., muestran cifras igual de llamativas: ingresos en efectivo por $390 millones, transferencias por $4.500 millones y movimientos virtuales por $6.400 millones, todo en paralelo a gastos en el exterior que superaron los $176 millones. También están bajo la lupa Emilio V., quien habría manejado $14.500 millones siendo categoría A, y Alejo A.O., con movimientos por casi $10.000 millones en apenas seis meses.