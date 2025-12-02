Secciones
“Simular normalidad”: el mensaje de Javier Milei que apunta nuevamente a la AFA de “Chiqui” Tapia

Tras la clasificación de Gimnasia, el Presidente retomó sus críticas y dejó otro comentario que alimenta la confrontación con la dirigencia del fútbol.

Hace 2 Hs

La relación entre Javier Milei y Claudio “Chiqui” Tapia volvió a sumar un capítulo público. Tras la clasificación de Gimnasia y Esgrima La Plata a las semifinales del torneo, el Presidente publicó un mensaje irónico dirigido a la conducción de la AFA, retomando la disputa verbal que lo enfrenta desde hace semanas con el titular del fútbol argentino. El mandatario hizo referencia al clásico platense que se jugará el próximo fin de semana y que tendrá a Estudiantes como rival del "Lobo".

La publicación del jefe de Estado llegó horas después de que Gimnasia eliminara a Barracas Central, club vinculado a la familia Tapia. En su posteo, Milei retomó un mensaje previo -en el que hablaba de un supuesto “3 a 0”- y escribió 5-0. 4° "Simular normalidad, 5° Entonces Lobo-Tripero", un comentario que volvió a interpretarse como un guiño hacia el equipo platense y una crítica velada al presidente de la AFA.

Mientras tanto, Tapia se mostró firme ante las críticas y aseguró que su continuidad no está en discusión. El dirigente expresó que le quedan muchos años de mandato y que quienes busquen competir deberán esperar al final de su gestión para hacerlo. Las declaraciones se produjeron en un contexto donde la tensión entre el Gobierno y la AFA se incrementó tras la sanción aplicada a Estudiantes, club que Milei defendió públicamente días atrás.

Un cruce que crece en las redes

El Presidente ya había manifestado su apoyo al conjunto pincharrata durante el fin de semana, cuando celebró su triunfo ante Central Córdoba y respaldó el gesto del plantel en el pasillo de homenaje a Rosario Central. En aquella ocasión escribió "Honor a la Escuela de Don Osvaldo. Fin", dejando claro su posicionamiento en medio de un escenario que suma fricciones entre la Casa Rosada y la conducción del fútbol argentino.

Temas Club Estudiantes de La PlataClub de Gimnasia y Esgrima La PlataAsociación del Fútbol ArgentinoClub Atlético Rosario CentralClaudio "Chiqui" TapiaArgentinaJavier MileiClub Atlético Barracas Central
