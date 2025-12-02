“Simular normalidad”: el mensaje de Javier Milei que apunta nuevamente a la AFA de “Chiqui” Tapia

La relación entre Javier Milei y Claudio “Chiqui” Tapia volvió a sumar un capítulo público. Tras la clasificación de Gimnasia y Esgrima La Plata a las semifinales del torneo, el Presidente publicó un mensaje irónico dirigido a la conducción de la AFA, retomando la disputa verbal que lo enfrenta desde hace semanas con el titular del fútbol argentino. El mandatario hizo referencia al clásico platense que se jugará el próximo fin de semana y que tendrá a Estudiantes como rival del "Lobo".