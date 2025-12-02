Elisa Carrió denunció la compra de una estancia y apuntó a “Chiqui” Tapia y a su tesorero

Una nueva presentación judicial volvió a situar a Claudio “Chiqui” Tapia en el centro de la escena. En las últimas horas, el equipo de Elisa Carrió radicó una denuncia penal ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Cámara Federal de Casación por la compra de una estancia de más de 10 hectáreas en Pilar. Según el escrito, el inmueble habría sido adquirido a través de un entramado de sociedades y prestanombres que podrían vincular la operación con el presidente de la AFA y con el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
El documento sostiene que el 30 de mayo de 2024 la firma Real Central S.R.L. adquirió una propiedad de 105.308 metros cuadrados en Villa Rosa, un predio que, de acuerdo con la denuncia, cuenta con múltiples instalaciones de lujo: autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre, pistas de entrenamiento, helipuerto y canchas deportivas. La empresa está integrada por dos socios, Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, cuyos perfiles económicos -según remarcan los denunciantes- no serían acordes a una operación inmobiliaria de esa magnitud.
La presentación también destaca los antecedentes de Pantano, dirigente con vínculos dentro del fútbol argentino: en 2021 asumió la presidencia de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa y, un año más tarde, ocupó el cargo de protesorero en Almirante Brown.
En redes sociales de ambos aparecen imágenes que evidenciarían un acceso privilegiado a la selección argentina, incluidas fotos de familiares junto a Lionel Messi. Pantano y Conte, además de socios comerciales, serían madre e hijo.
En declaraciones al programa ¿Y mañana qué?, el dirigente Matías Yofe, integrante de la Coalición Cívica, aseguró que parte del impulso inicial surgió del testimonio de vecinos que dicen haber visto en reiteradas oportunidades a Tapia llegar a la propiedad, incluso en helicóptero. El escrito también recuerda la publicación realizada meses atrás por Carlos Tevez, quien había mencionado de manera indirecta una colección de autos y bolsos enterrados en una quinta en Pilar, supuesto que ahora algunos relacionan con este predio.
Una denuncia que suma nombres y antecedentes
Además de Carrió, el documento lleva las firmas de Yofe y del legislador porteño Facundo del Gaiso. Con esta presentación, la oposición busca que la Justicia investigue la estructura societaria detrás de la operación y determine si existen vínculos formales o informales con Tapia y Toviggino. La denuncia abre así un nuevo capítulo en una serie de señalamientos públicos hacia la dirigencia de la AFA, que en los últimos años ya había quedado expuesta en otras controversias.