Elisa Carrió denunció la compra de una estancia y apuntó a “Chiqui” Tapia y a su tesorero

Una nueva presentación judicial volvió a situar a Claudio “Chiqui” Tapia en el centro de la escena. En las últimas horas, el equipo de Elisa Carrió radicó una denuncia penal ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Cámara Federal de Casación por la compra de una estancia de más de 10 hectáreas en Pilar. Según el escrito, el inmueble habría sido adquirido a través de un entramado de sociedades y prestanombres que podrían vincular la operación con el presidente de la AFA y con el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.