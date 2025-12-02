Secciones
DeportesFútbol

Elisa Carrió denunció la compra de una estancia y apuntó a “Chiqui” Tapia y a su tesorero

El escrito menciona presuntos prestanombres y el rol de Real Central S.R.L. en la compra de un predio de lujo.

DE LUJO. Así es la mansión que tendría Chiqui Tapia en Pilar y la cuál está siendo investigada. DE LUJO. Así es la mansión que tendría "Chiqui" Tapia en Pilar y la cuál está siendo investigada.
Hace 2 Hs

Una nueva presentación judicial volvió a situar a Claudio “Chiqui” Tapia en el centro de la escena. En las últimas horas, el equipo de Elisa Carrió radicó una denuncia penal ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Cámara Federal de Casación por la compra de una estancia de más de 10 hectáreas en Pilar. Según el escrito, el inmueble habría sido adquirido a través de un entramado de sociedades y prestanombres que podrían vincular la operación con el presidente de la AFA y con el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

El documento sostiene que el 30 de mayo de 2024 la firma Real Central S.R.L. adquirió una propiedad de 105.308 metros cuadrados en Villa Rosa, un predio que, de acuerdo con la denuncia, cuenta con múltiples instalaciones de lujo: autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre, pistas de entrenamiento, helipuerto y canchas deportivas. La empresa está integrada por dos socios, Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, cuyos perfiles económicos -según remarcan los denunciantes- no serían acordes a una operación inmobiliaria de esa magnitud.

La presentación también destaca los antecedentes de Pantano, dirigente con vínculos dentro del fútbol argentino: en 2021 asumió la presidencia de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa y, un año más tarde, ocupó el cargo de protesorero en Almirante Brown. 

En redes sociales de ambos aparecen imágenes que evidenciarían un acceso privilegiado a la selección argentina, incluidas fotos de familiares junto a Lionel Messi. Pantano y Conte, además de socios comerciales, serían madre e hijo. 

En declaraciones al programa ¿Y mañana qué?, el dirigente Matías Yofe, integrante de la Coalición Cívica, aseguró que parte del impulso inicial surgió del testimonio de vecinos que dicen haber visto en reiteradas oportunidades a Tapia llegar a la propiedad, incluso en helicóptero. El escrito también recuerda la publicación realizada meses atrás por Carlos Tevez, quien había mencionado de manera indirecta una colección de autos y bolsos enterrados en una quinta en Pilar, supuesto que ahora algunos relacionan con este predio.

Una denuncia que suma nombres y antecedentes

Además de Carrió, el documento lleva las firmas de Yofe y del legislador porteño Facundo del Gaiso. Con esta presentación, la oposición busca que la Justicia investigue la estructura societaria detrás de la operación y determine si existen vínculos formales o informales con Tapia y Toviggino. La denuncia abre así un nuevo capítulo en una serie de señalamientos públicos hacia la dirigencia de la AFA, que en los últimos años ya había quedado expuesta en otras controversias.

Temas Asociación del Fútbol ArgentinoCarlos TevezElisa CarrióClaudio "Chiqui" TapiaPablo Toviggino
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mario Pergolini se burló de Claudio “Chiqui” Tapia tras el trofeo y “espaldazo” a Rosario Central

Mario Pergolini se burló de Claudio “Chiqui” Tapia tras el trofeo y “espaldazo” a Rosario Central

El SADRA lanzó un duro comunicado y volvió a encender la crisis del arbitraje argentino

El SADRA lanzó un duro comunicado y volvió a encender la crisis del arbitraje argentino

Allanaron la sede de Sur Finanzas, entidad vinculada a Chiqui Tapia, por lavado de dinero

Allanaron la sede de Sur Finanzas, entidad vinculada a "Chiqui" Tapia, por lavado de dinero

Quién es el hombre detrás de la financiera ligada al “Chiqui” Tapia, investigada por coimas y lavado

Quién es el hombre detrás de la financiera ligada al “Chiqui” Tapia, investigada por coimas y lavado

Fondos viales para un edificio de la AFA: así se habría financiado la obra inaugurada por Zamora y Tapia

Fondos viales para un edificio de la AFA: así se habría financiado la obra inaugurada por Zamora y Tapia

Lo más popular
Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano
1

Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario
2

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años
3

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

Denuncian a tres policías por irregularidades
4

Denuncian a tres policías por irregularidades

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves
5

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves

Proyecto para San Miguel de Tucumán: “Lo que se busca es planificar la ciudad de acá a 50 años”, dijo Juri
6

Proyecto para San Miguel de Tucumán: “Lo que se busca es planificar la ciudad de acá a 50 años”, dijo Juri

Más Noticias
Fue una promesa del fútbol tucumano, cayó preso y hoy empuja el sueño de Tucumán Central

Fue una promesa del fútbol tucumano, cayó preso y hoy empuja el sueño de Tucumán Central

Mundial de Rugby 2027: qué rivales pueden tocarle a Los Pumas y cuál sería el escenario más desafiante

Mundial de Rugby 2027: qué rivales pueden tocarle a Los Pumas y cuál sería el escenario más desafiante

Chiqui Tapia declaró ingresos anuales por más de $800 millones, pero aseguró no tener ahorros

"Chiqui" Tapia declaró ingresos anuales por más de $800 millones, pero aseguró no tener ahorros

Agenda de TV del martes: Barcelona-Atlético de Madrid y Newcastle-Tottenham, lo mejor de la jornada

Agenda de TV del martes: Barcelona-Atlético de Madrid y Newcastle-Tottenham, lo mejor de la jornada

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

Denuncian a tres policías por irregularidades

Denuncian a tres policías por irregularidades

Comentarios