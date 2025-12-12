Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

La decisión de Verón sorprende incluso puertas adentro de Estudiantes. No es habitual que viaje a compromisos del equipo, y mucho menos a los que se juegan fuera de La Plata. Tampoco estuvo presente en las finales que el “Pincha” ganó en Santiago del Estero -la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones- ni en la consagración de la Copa Argentina, en Lanús. Pero el clima de tensión que se acumuló en los últimos meses entre el club y la AFA, sumado a la sanción que él considera injusta tanto para sí mismo como para sus jugadores, terminó de empujarlo a dar un gesto político y emocional.