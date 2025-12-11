La Justicia allanó una propiedad en un country de Pilar vinculada a los presuntos testaferros de “Chiqui” Tapia

La Justicia Federal allanó una propiedad en el barrio cerrado Ayres Plaza, en Pilar, perteneciente a los supuestos testaferros del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. El procedimiento fue ordenado por el juez Daniel Rafecas y apunta a las propiedades declaradas por Luciano Pantano y Ana Conde, titulares de la sociedad Real Central SRL.
El operativo se centró en los lotes 265 y 306 del mencionado barrio privado. Según la investigación, estas unidades figuran a nombre de Real Central, la misma firma que adquirió la lujosa mansión de 10 hectáreas en Villa Rosa que perteneció al ex futbolista Carlos Tevez.
Un dato clave conecta la propiedad con la cúpula de la AFA: antes de ser transferida, las expensas del inmueble llegaban a nombre de Wicca S.A.S. Esta empresa es propiedad de María Florencia Sartirana (ex secretaria de finanzas de la AFA) y de Juan Pablo Beacon (ex director general ejecutivo de la asociación y actual jefe de la Federación Patagónica de Fútbol).
Autos de lujo y un crecimiento patrimonial explosivo
En paralelo al allanamiento, el juez Rafecas prohibió la salida del país de Pantano y Conde. La medida se tomó tras recibir un informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que expuso inconsistencias notables en el patrimonio de los acusados, señalados por la Coalición Cívica como testaferros de Tapia y de su tesorero, Pablo Toviggino.
El informe detalló un crecimiento exponencial de los activos de Real Central SRL, que pasaron de apenas $347.000 en 2021 a más de $4.259 millones en 2024. Las ventas declaradas siguieron una curva similar con una facturación cero en 2021 a $1.322 millones en este año.
Además, se detectó una flota de vehículos de alta gama vinculada a Pantano, incluyendo un Porsche 911 Carrera S Coupé, una Mercedes-Benz GLC 300 Coupé y un Citroën C3. La denuncia original sugería que Pantano sería el titular "en los papeles" de una extensa flota de vehículos guardados en la quinta de Villa Rosa, cuya verdadera propiedad se atribuye a las autoridades del fútbol argentino.