La Justicia allanó una propiedad en un country de Pilar vinculada a los presuntos testaferros de “Chiqui” Tapia

Autos de lujo y un crecimiento patrimonial explosivo

En paralelo al allanamiento, el juez Rafecas prohibió la salida del país de Pantano y Conde. La medida se tomó tras recibir un informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que expuso inconsistencias notables en el patrimonio de los acusados, señalados por la Coalición Cívica como testaferros de Tapia y de su tesorero, Pablo Toviggino.