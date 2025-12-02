Secciones
Patricia Bullrich redobló sus críticas a “Chiqui” Tapia: “La AFA funciona con un modelo piquetero”

La senadora cargó contra la conducción de la AFA, habló de corrupción dirigencial y puso en duda el respaldo de Lionel Messi a Tapia.

NO SE GUARDÓ NADA. Bullrich habló sobre el manejo de Claudio Tapia en la AFA.
Hace 5 Hs

La ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich, reavivó su enfrentamiento con la AFA y lanzó duras críticas contra su presidente, Claudio Tapia, en medio de la crisis institucional que envuelve al fútbol argentino. En una entrevista televisiva, la flamante senadora afirmó que el organismo está dirigido por “gente que se apropia del fútbol y hace lo que quiere”, especialmente en relación con los recientes cambios en los formatos de competencia. Su postura volvió a encender el debate sobre la transparencia en la conducción de la entidad.

Bullrich destacó los mecanismos de control que existen en la FIFA y los comparó con el funcionamiento local. “La FIFA tiene orden, control del dinero y transparencia”, señaló, antes de diferenciar con dureza a la conducción argentina. “Hoy la AFA maneja un modelo piquetero, pero en el fútbol”, lanzó. Luego profundizó. “El modelo piquetero tenía gerentes de la pobreza y gente que parecía convencida. El día que los gerentes no tuvieron más poder, se desconvencieron inmediatamente, porque estaban presos”. Para ella, el sistema replicado en el fútbol concentra poder en los dirigentes y debilita a los clubes.

También se refirió a la denuncia de la DGI contra Sur Finanzas, firma vinculada a Tapia y a miembros de Banfield, por presunta evasión y lavado. “Creo que son tantas las irregularidades que deben de haber saltado todas las alertas en la DGI”, sostuvo. Aunque pidió que la Justicia avance, descartó una intervención estatal. “Hay un Mundial el año que viene. Eso no significa que no se investigue la falta de transparencia o el posible enriquecimiento ilícito de dirigentes que se llevan el dinero del fútbol”.

Messi, Tapia y un vínculo bajo tensión

En otro pasaje, Bullrich se refirió al lazo entre Lionel Messi y Tapia, un tema sensible dentro del ambiente. “Quiero ver qué pasa el 5 cuando se haga el sorteo del Mundial. Tengo dudas, porque Messi siempre ha sido alguien que cuando ve algo raro se aleja”, afirmó. Y agregó que su percepción es solo una intuición. 

Ante la posibilidad de que el capitán continúe respaldando a Tapia, señaló. “Han estado mucho tiempo juntos en la Selección. Eso genera relaciones. Pero me gustaría ver si Messi se mete en medio de tantos escándalos o si se corre”. Finalmente, aseguró que uno de sus objetivos será promover mayor transparencia en la AFA, “sin generar una intromisión que pueda dañar a nuestra Selección”.

Temas Lionel MessiAsociación del Fútbol ArgentinoFédération Internationale de Football AssociationPatricia BullrichClaudio "Chiqui" TapiaClaudio TapiaArgentina
