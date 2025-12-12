La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado

El cantante de la banda Turf, Joaquin Levinton, permanece internado en terapia intensiva, en el hospital Fernández de Buenos Aires, tras sufrir una descompensación este jueves en un bar de Palermo.
El músico, de 50 años, se encontraba dando un show en un local de la calle Dorrego al 1600 cuando comenzó a sentir un intenso dolor en el pecho, según confirmaron fuentes médicas y testigos que estaban en el lugar.
Ante la situación, las personas que acompañaban a Levinton solicitaron asistencia al SAME, que arribó de inmediato y dispuso un traslado de urgencia hacia el centro de salud porteño, donde el cantante quedó bajo observación.
El director del SAME, Alberto Crescenti comentó en TN que el cantante “sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración mientras hacía un show” y confirmó esta mañana que, luego de una serie de estudios, se confirmó el diagnóstico: infarto agudo miocardio.
“Este hombre tenía dolores tensos en el pecho, por lo que presuponíamos que había que descartar un infarto. Por eso se tomó la decisión de compensarlo y se le avisó al shockroom del hospital Fernández", apuntó Crescenti.
Horas antes del episodio, el vocalista de Turf había compartido en sus redes sociales la imagen de uno de sus libros, acompañada por el mensaje “Se vienen cositas”, una publicación que generó expectativa entre sus seguidores. Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre su evolución clínica.