El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT por sus siglas en inglés) se reunió de manera exclusiva con una delegación argentina en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, y alertó al Estado Argentino sobre graves violaciones a los derechos humanos que se registraron en el último tiempo en el país, según los informes enviados por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y otros organismos de Derechos Humanos. Dentro de los aspectos que llamaron la atención a las autoridades internacionales se mencionó el “trencito” policial practicado en Tucumán y se cuestionó su implementación.