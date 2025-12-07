"Chiqui" Tapia sorprendió en un homenaje a Charlie Kirk en la casa de Donald Trump

A horas de haberse realizado el sorteo del Mundial 2026 en Washington D.C., Claudio “Chiqui” Tapia sumó una escala inesperada en su agenda y viajó a Florida para participar del homenaje a Charlie Kirk en el club privado Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Palm Beach. El presidente de la AFA compartió en su cuenta de X algunas imágenes del encuentro y destacó “el honor” de haber sido invitado al tributo.