"Chiqui" Tapia sorprendió en un homenaje a Charlie Kirk en la casa de Donald Trump

A horas de haberse realizado el sorteo del Mundial 2026 en Washington D.C., Claudio “Chiqui” Tapia sumó una escala inesperada en su agenda y viajó a Florida para participar del homenaje a Charlie Kirk en el club privado Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Palm Beach. El presidente de la AFA compartió en su cuenta de X algunas imágenes del encuentro y destacó “el honor” de haber sido invitado al tributo.
El reconocimiento a Kirk, una figura central del activismo conservador juvenil en Estados Unidos, se llevó a cabo semanas después del crimen del dirigente, asesinado el 10 de septiembre durante una conferencia en la Universidad Utah Valley. Tanto Javier Milei como el presidente Trump habían tomado parte previamente en diferentes ceremonias dedicadas a su memoria.
En su publicación, "Chiqui" Tapia agradeció especialmente al asesor Félix Lasarte por la convocatoria al evento. Lasarte integra el equipo de la Comisión de Inteligencia del actual mandatario norteamericano y mantiene vínculos frecuentes con referentes políticos y deportivos de la región.
La presencia del titular de la AFA coincidió con un nuevo capítulo en la tensión entre el Gobierno y la conducción del fútbol argentino. Mientras Milei decidió no asistir al homenaje en Florida, Tapia aprovechó su estadía en Estados Unidos tras el sorteo del Mundial 2026 para sumarse al acto.