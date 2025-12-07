Secciones
DeportesFútbol

"Chiqui" Tapia sorprendió en un homenaje a Charlie Kirk en la casa de Donald Trump

El presidente de la AFA aprovechó el sorteo del Mundial para asistir al evento en Palm Beach.

EN FLORIDA. Chiqui Tapia posó junto a Lasarte en la residencia de Trump. EN FLORIDA. "Chiqui" Tapia posó junto a Lasarte en la residencia de Trump. FOTO TOMADA DE X.COM/TAPIACHIQUI
Hace 3 Hs

A horas de haberse realizado el sorteo del Mundial 2026 en Washington D.C., Claudio “Chiqui” Tapia sumó una escala inesperada en su agenda y viajó a Florida para participar del homenaje a Charlie Kirk en el club privado Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Palm Beach. El presidente de la AFA compartió en su cuenta de X algunas imágenes del encuentro y destacó “el honor” de haber sido invitado al tributo.

El reconocimiento a Kirk, una figura central del activismo conservador juvenil en Estados Unidos, se llevó a cabo semanas después del crimen del dirigente, asesinado el 10 de septiembre durante una conferencia en la Universidad Utah Valley. Tanto Javier Milei como el presidente Trump habían tomado parte previamente en diferentes ceremonias dedicadas a su memoria.

HONOR. Chiqui Tapia compartió en sus redes las imagenes del evento en Mar-a-Lago. HONOR. "Chiqui" Tapia compartió en sus redes las imagenes del evento en Mar-a-Lago. FOTO TOMADA DE X.COM/TAPIACHIQUI

En su publicación, "Chiqui" Tapia agradeció especialmente al asesor Félix Lasarte por la convocatoria al evento. Lasarte integra el equipo de la Comisión de Inteligencia del actual mandatario norteamericano y mantiene vínculos frecuentes con referentes políticos y deportivos de la región.

La presencia del titular de la AFA coincidió con un nuevo capítulo en la tensión entre el Gobierno y la conducción del fútbol argentino. Mientras Milei decidió no asistir al homenaje en Florida, Tapia aprovechó su estadía en Estados Unidos tras el sorteo del Mundial 2026 para sumarse al acto.

Temas Mundial 2026 WashingtonDonald TrumpClaudio "Chiqui" TapiaJavier MileiSorteo Mundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales
1

Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante
2

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante

Cuánto nos saldrá pasar las vacaciones en Brasil
3

Cuánto nos saldrá pasar las vacaciones en Brasil

Un experto en neurociencias explica cómo afectan las pantallas a los niños
4

Un experto en neurociencias explica cómo afectan las pantallas a los niños

Con los F-16, Milei relanzó su doctrina de defensa y apuntó al kirchnerismo
5

Con los F-16, Milei relanzó su doctrina de defensa y apuntó al kirchnerismo

Los cabos sueltos en la Policía
6

Los cabos sueltos en la Policía

Más Noticias
Los cabos sueltos en la Policía

Los cabos sueltos en la Policía

Agenda de TV del domingo: a qué hora juegan Boca y Racing por las semifinales del Clausura

Agenda de TV del domingo: a qué hora juegan Boca y Racing por las semifinales del Clausura

Revelan datos claves en el caso del uso de presos para trabajar en casa de un comisario

Revelan datos claves en el caso del uso de presos para trabajar en casa de un comisario

Con los F-16, Milei relanzó su doctrina de defensa y apuntó al kirchnerismo

Con los F-16, Milei relanzó su doctrina de defensa y apuntó al kirchnerismo

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante

Un experto en neurociencias explica cómo afectan las pantallas a los niños

Un experto en neurociencias explica cómo afectan las pantallas a los niños

Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales

Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales

Cuánto nos saldrá pasar las vacaciones en Brasil

Cuánto nos saldrá pasar las vacaciones en Brasil

Comentarios