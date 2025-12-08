La Inspección General de Justicia pide explicaciones a la AFA por la administración Tapia

El titular de la IGJ, Daniel Vítolo, explicó en declaraciones al programa Futuro Imperfecto de Radio con vos que su organismo encontró un “atraso” en los pedidos de explicaciones a la AFA, que lleva años sin responder satisfactoriamente. El foco del conflicto radica en que la AFA, como asociación civil, presentó en sus balances sumas significativas de ingresos y gastos en rubros concentrados o globalizados, sin el desglose o la diferenciación que exige el organismo de control. Esta situación se viene repitiendo desde 2017, a pesar de las advertencias de gobiernos de distintas extracciones políticas, como Mauricio Macri, Alberto Fernández y la actual administración de Milei.