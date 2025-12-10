Golpe al entorno de "Chiqui" Tapia: prohíben salir del país a los dueños de una flota de autos de lujo

La Justicia federal dictó la prohibición de salida del país y la inhibición general de bienes para Luciano Nicolás Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, señalados como presuntos testaferros del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y de su mano derecha, Pablo Toviggino. La medida fue dispuesta por el juez Daniel Rafecas en el marco de una denuncia por lavado de activos impulsada por la Coalición Cívica.
La investigación se centró en el crecimiento patrimonial injustificado de los imputados y de la firma Real Central SRL. A pesar de sus perfiles fiscales modestos, Pantano y Conte figuran como propietarios de 59 vehículos -incluyendo autos de colección y alta gama- y de una estancia de más de 10 hectáreas en Pilar, equipada con helipuerto, haras de caballos árabes y pistas de entrenamiento.
Medidas cautelares y peritajes
Rafecas ordenó también el congelamiento de las cuentas bancarias de los acusados y dispuso consignas de la Policía Federal en los tres accesos del predio en Villa Rosa. En las próximas horas se designarán peritos tasadores para valuar la flota de vehículos y la propiedad.
El nudo de la denuncia radicó en la imposibilidad de los imputados para justificar estos bienes. Ana Lucía Conte fue monotributista hasta 2012, cobró el IFE durante la pandemia y se jubiló en 2021. Su hijo, Luciano Pantano, está inscripto en la Categoría G del Monotributo y registraba deudas bancarias recientes.
Sin embargo, la empresa Real Central SRL, que integran ambos, pasó de un capital social de $300.000 a recibir una inyección de $58 millones en junio de 2024. Dos semanas después de este movimiento, concretaron la compra de la mansión.
Conexiones con la AFA y el "factor Tevez
La denuncia vincula a Pantano directamente con la estructura del fútbol: actualmente preside la comisión de Fútbol Playa de la AFA y es socio comercial de Lucas Labbad, ex gerente de Boca Juniors, en la firma Mendoza Wines S.A.
Como antecedente clave, la presentación judicial citó un tuit de Carlos Tevez de marzo de 2024 dirigido a Pablo Toviggino, donde el ex jugador mencionaba "autos antiguos e importados" acumulados en Pilar y "bolsos de Qatar", indicios que ahora la Justicia busca corroborar.