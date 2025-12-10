Golpe al entorno de "Chiqui" Tapia: prohíben salir del país a los dueños de una flota de autos de lujo

La Justicia federal dictó la prohibición de salida del país y la inhibición general de bienes para Luciano Nicolás Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, señalados como presuntos testaferros del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y de su mano derecha, Pablo Toviggino. La medida fue dispuesta por el juez Daniel Rafecas en el marco de una denuncia por lavado de activos impulsada por la Coalición Cívica.