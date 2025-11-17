Caso Andis: investigan por qué dos droguerías se quedaron con el 93% de las licitaciones por más de $30.000 millones

La concentración de adjudicaciones fue contundente: en las 21 compulsas analizadas, Droguería Profarma S.A. y Droguería Génesis S.A. se quedaron con más del 93% de las ventas, por un total que superó los $30.000 millones. A su vez, Droguería New Farma S.A. y Droguería Floresta S.A. actuaron como oferentes “pantalla” para simular competencia, según las conclusiones de la fiscalía. Entre las cuatro se habría conformado una estructura que rotaba roles según el tipo de insumo, particularmente en el rubro auditivo, donde también concentraron más de la mitad de las adjudicaciones.