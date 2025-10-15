Karina Milei y Luis Caputo confirmaron que no asistirán a Diputados a dar explicaciones sobre Andis

Karina Milei, Luis Caputo y Mario Lugones informaron por escrito que no se presentarán ante la Cámara de Diputados hoy para responder preguntas sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la política económica. Debido a estas ausencias, las reuniones podrían ser suspendidas.
Los tres funcionarios habían sido citados para tratar diversos temas, que incluyen pedidos de información sobre la gestión económica y la Andis. Fuentes del Congreso sugirieron que la falta de participación de los funcionarios podría llevar a la cancelación de las sesiones programadas.
Caputo ya había evitado comparecer ante la Cámara en ocasiones anteriores, durante el debate del Presupuesto 2025 y en relación al caso $Libra.
Avanza interpelación a Francos
Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados aprobó la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El proyecto de interpelación, impulsado por varios bloques legislativos, busca que Francos explique su decisión ante el Congreso, con la posibilidad de una moción de censura posterior. Sin embargo, la opción de destituirlo parece perder fuerza, ya que no todos los bloques apoyan avanzar hacia la censura.
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue suspendida por decreto debido a la falta de financiamiento, lo que generó críticas por parte de los legisladores que impulsaron la interpelación. Para aprobar una moción de censura se requeriría una mayoría absoluta en el Congreso, un escenario que parece poco probable.