Levantaron el secreto de sumario en la causa por presunta corrupción en la Andis

En diálogo con BorderPeriodismo, el funcionario planteó interrogantes sobre las grabaciones difundidas: "Hay audios de un señor que dice frente a alguien, que no sabemos quién es, que pasa esto. ¿Esos dichos son ciertos? ¿Este señor está en su sano juicio? ¿Ha especulado de alguna manera? ¿Ha buscado influencia? La verdad que no lo sabemos. ¿Hay alguna prueba de esto? ¿La Justicia, que tan rápido actuó, encontró algo? Vamos a verlo". "Yo creo en el Presidente, me parece que esto fue una operación para golpear al Gobierno", subrayó.