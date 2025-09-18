Secciones
Política

Levantaron el secreto de sumario en la causa por presunta corrupción en la Andis

Los imputados y sus defensas podrán acceder a declaraciones testimoniales, registros de ingresos a countries y peritajes sobre teléfonos celulares del expediente.

Diego Spagnolo. Diego Spagnolo.
Hace 10 Min

La Justicia dispuso este jueves el levantamiento del secreto de sumario en la investigación por la compra de medicamentos realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)

Con esta medida, los imputados y sus defensas podrán acceder a declaraciones testimoniales, registros de ingresos a countries y peritajes sobre teléfonos celulares que forman parte del expediente.

La investigación se encuentra en manos del fiscal federal Franco Picardi y del juez federal Sebastián Casanello, quienes impulsaron el expediente a partir de la denuncia presentada por Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Fernández de Kirchner en causas civiles.

Por el escándalo en la ANDIS, Diputados aprobó el emplazamiento para interpelar a Karina Milei

Por el escándalo en la ANDIS, Diputados aprobó el emplazamiento para interpelar a Karina Milei

La decisión judicial marca un punto de inflexión en una causa que hasta ahora se mantenía bajo estricta reserva y que involucra a dirigentes cercanos al Gobierno nacional. Entre ellos aparecen mencionados Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, señalados en el expediente por su presunta participación en el reparto de retornos económicos vinculados a la adquisición de fármacos a la droguería Suizo Argentina.

Entre las pruebas recolectadas figuran testimonios de allegados, registros de accesos a barrios privados y pericias técnicas sobre dispositivos electrónicos. Uno de los elementos más significativos son los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis, donde se detalla cómo se habrían distribuido los supuestos sobreprecios entre Lule Menem y Karina Milei.

La difusión pública de esos audios, realizada el 22 de agosto por los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico en Carnaval Stream, aceleró el avance de la causa y derivó en el levantamiento del secreto de sumario que ahora permitirá acceder a nuevos detalles del expediente.

La postura del Gobierno de Milei 

Ayer, Guillermo Francos se refirió al escándalo por los audios atribuidas al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y aseguró que "no hubo de parte del Gobierno hechos de corrupción".

En diálogo con BorderPeriodismo, el funcionario planteó interrogantes sobre las grabaciones difundidas: "Hay audios de un señor que dice frente a alguien, que no sabemos quién es, que pasa esto. ¿Esos dichos son ciertos? ¿Este señor está en su sano juicio? ¿Ha especulado de alguna manera? ¿Ha buscado influencia? La verdad que no lo sabemos. ¿Hay alguna prueba de esto? ¿La Justicia, que tan rápido actuó, encontró algo? Vamos a verlo". "Yo creo en el Presidente, me parece que esto fue una operación para golpear al Gobierno", subrayó.

Temas TucumánBuenos AiresJavier MileiKarina MileiGuillermo FrancosAgencia Nacional de Discapacidad
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Presuntas coimas en Andis: renunciaron los abogados de Diego Spagnuolo

Presuntas coimas en Andis: renunciaron los abogados de Diego Spagnuolo

Tensión en el PRO: fuertes cruces en Diputados por los vetos de Milei y denuncia de Fernando Iglesias

Tensión en el PRO: fuertes cruces en Diputados por los vetos de Milei y denuncia de Fernando Iglesias

Cano: “Karina Milei llega a Tucumán a festejar un veto que ataca a la educación pública”

Cano: “Karina Milei llega a Tucumán a festejar un veto que ataca a la educación pública”

Lo más popular
Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”
1

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta
2

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei
3

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista
4

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes
5

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo
6

Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo

Más Noticias
El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

El veto de Milei sobre los ATN sería rechazado hoy en el Senado

El veto de Milei sobre los ATN sería rechazado hoy en el Senado

Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo

Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

Comentarios