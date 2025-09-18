Levantaron el secreto de sumario en la causa por presunta corrupción en la Andis

La Justicia dispuso este jueves el levantamiento del secreto de sumario en la investigación por la compra de medicamentos realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Con esta medida, los imputados y sus defensas podrán acceder a declaraciones testimoniales, registros de ingresos a countries y peritajes sobre teléfonos celulares que forman parte del expediente.
La investigación se encuentra en manos del fiscal federal Franco Picardi y del juez federal Sebastián Casanello, quienes impulsaron el expediente a partir de la denuncia presentada por Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Fernández de Kirchner en causas civiles.
La decisión judicial marca un punto de inflexión en una causa que hasta ahora se mantenía bajo estricta reserva y que involucra a dirigentes cercanos al Gobierno nacional. Entre ellos aparecen mencionados Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, señalados en el expediente por su presunta participación en el reparto de retornos económicos vinculados a la adquisición de fármacos a la droguería Suizo Argentina.
Entre las pruebas recolectadas figuran testimonios de allegados, registros de accesos a barrios privados y pericias técnicas sobre dispositivos electrónicos. Uno de los elementos más significativos son los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis, donde se detalla cómo se habrían distribuido los supuestos sobreprecios entre Lule Menem y Karina Milei.
La difusión pública de esos audios, realizada el 22 de agosto por los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico en Carnaval Stream, aceleró el avance de la causa y derivó en el levantamiento del secreto de sumario que ahora permitirá acceder a nuevos detalles del expediente.
La postura del Gobierno de Milei
Ayer, Guillermo Francos se refirió al escándalo por los audios atribuidas al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y aseguró que "no hubo de parte del Gobierno hechos de corrupción".
En diálogo con BorderPeriodismo, el funcionario planteó interrogantes sobre las grabaciones difundidas: "Hay audios de un señor que dice frente a alguien, que no sabemos quién es, que pasa esto. ¿Esos dichos son ciertos? ¿Este señor está en su sano juicio? ¿Ha especulado de alguna manera? ¿Ha buscado influencia? La verdad que no lo sabemos. ¿Hay alguna prueba de esto? ¿La Justicia, que tan rápido actuó, encontró algo? Vamos a verlo". "Yo creo en el Presidente, me parece que esto fue una operación para golpear al Gobierno", subrayó.