Secciones
Política

Coimas en la Andis: peritajes confirmaron que Spagnuolo eliminó pruebas de su celular
Diego Spagnuolo Diego Spagnuolo
Hace 2 Hs


La investigación por el supuesto cobro de coimas que involucra a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem sumó un nuevo capítulo con la aparición de maniobras que comprometen al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. Según trascendió, el ex funcionario eliminó mensajes de su celular antes de entregarlo a la Justicia.

De acuerdo con el canal A24, los peritos también detectaron que Spagnuolo intentó ingresar a su cuenta de WhatsApp desde otro dispositivo para borrar o modificar pruebas que podrían incriminarlo. Un informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP) confirmó que fue posible extraer información del celular secuestrado, aunque parte del contenido ya había sido borrado. Además, se registraron intentos del ex director de recuperar su cuenta el jueves 21 de agosto, un día antes del allanamiento a su domicilio.

Tarjeta SIM

Frente a estos hallazgos, el fiscal Franco Picardi solicitó al juez Sebastián Casanello que ordene a Telecom Personal entregar, en un máximo de 24 horas, una tarjeta SIM vinculada al número del celular secuestrado y que impida su reasignación mientras dure la medida. También pidió ampliar la orden de registro a otros dispositivos y copias de seguridad. La fiscalía argumentó que el objetivo es “neutralizar los efectos de las maniobras contraforenses realizadas con anterioridad al secuestro del dispositivo”.

Temas Sebastián CasanelloEduardo “Lule” MenemDiego SpagnuoloAgencia Nacional de Discapacidad
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un procedimiento con un diente permitió que un hombre volviera a ver en Canadá
1

Un procedimiento con un diente permitió que un hombre volviera a ver en Canadá

Efemérides del viernes 19 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
2

Efemérides del viernes 19 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El pop tucumano juega con sus propias reglas
3

El pop tucumano juega con sus propias reglas

Septiembre Musical: encuentros gratuitos con el jazz, el rock y los creadores locales
4

Septiembre Musical: encuentros gratuitos con el jazz, el rock y los creadores locales

Lula asegura que vetará una amnistía para Bolsonaro
5

Lula asegura que vetará una amnistía para Bolsonaro

Venezuela hace maniobras militares en el Caribe
6

Venezuela hace maniobras militares en el Caribe

Más Noticias
Fórmula 1, Atlético Tucumán-River y toda la agenda deportiva para este sábado

Fórmula 1, Atlético Tucumán-River y toda la agenda deportiva para este sábado

Baja el desempleo en Tucumán y se demanda más trabajo

Baja el desempleo en Tucumán y se demanda más trabajo

Gregorio Jesús Díaz: la historia del cura que fue un arquitecto de la esperanza entre cañaverales

Gregorio Jesús Díaz: la historia del cura que fue un arquitecto de la esperanza entre cañaverales

Danza: una “Fe” sin esperanzas, que vive en la fuerza del presente

Danza: una “Fe” sin esperanzas, que vive en la fuerza del presente

Broadway y Hollywood en el Concierto Pop de Primavera

Broadway y Hollywood en el Concierto Pop de Primavera

El Ballet Estable recrea dos títulos clásicos

El Ballet Estable recrea dos títulos clásicos

Venezuela hace maniobras militares en el Caribe

Venezuela hace maniobras militares en el Caribe

Lula asegura que vetará una amnistía para Bolsonaro

Lula asegura que vetará una amnistía para Bolsonaro

Comentarios