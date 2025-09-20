Coimas en la Andis: peritajes confirmaron que Spagnuolo eliminó pruebas de su celular

De acuerdo con el canal A24, los peritos también detectaron que Spagnuolo intentó ingresar a su cuenta de WhatsApp desde otro dispositivo para borrar o modificar pruebas que podrían incriminarlo. Un informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP) confirmó que fue posible extraer información del celular secuestrado, aunque parte del contenido ya había sido borrado. Además, se registraron intentos del ex director de recuperar su cuenta el jueves 21 de agosto, un día antes del allanamiento a su domicilio.