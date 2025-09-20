Coimas en la Andis: peritajes confirmaron que Spagnuolo eliminó pruebas de su celular

La investigación por el supuesto cobro de coimas que involucra a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem sumó un nuevo capítulo con la aparición de maniobras que comprometen al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. Según trascendió, el ex funcionario eliminó mensajes de su celular antes de entregarlo a la Justicia.
De acuerdo con el canal A24, los peritos también detectaron que Spagnuolo intentó ingresar a su cuenta de WhatsApp desde otro dispositivo para borrar o modificar pruebas que podrían incriminarlo. Un informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP) confirmó que fue posible extraer información del celular secuestrado, aunque parte del contenido ya había sido borrado. Además, se registraron intentos del ex director de recuperar su cuenta el jueves 21 de agosto, un día antes del allanamiento a su domicilio.
Tarjeta SIM
Frente a estos hallazgos, el fiscal Franco Picardi solicitó al juez Sebastián Casanello que ordene a Telecom Personal entregar, en un máximo de 24 horas, una tarjeta SIM vinculada al número del celular secuestrado y que impida su reasignación mientras dure la medida. También pidió ampliar la orden de registro a otros dispositivos y copias de seguridad. La fiscalía argumentó que el objetivo es “neutralizar los efectos de las maniobras contraforenses realizadas con anterioridad al secuestro del dispositivo”.