Cambios en la Andis tras el escándalo: designaron a Gianfranco Scigliano como subdirector ejecutivo

En medio del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo, el Gobierno de Javier Milei continúa realizando cambios en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y, a través del decreto 666/2025, oficializó la designación de Gianfranco Scigliano como Subdirector Ejecutivo del organismo.
El nombramiento, firmado por el presidente y el ministro de Salud, Mario Lugones, tiene vigencia desde el miércoles pasado y fue publicado esta madrugada en el Boletín Oficial. Según el texto oficial: “Desígnase, a partir del 10 de septiembre de 2025, en el cargo de Subdirector Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Salud, al licenciado Gianfranco Scigliano”.
La designación se inscribe dentro de la intervención de la Andis, ordenada mediante el Decreto 601/2025 el 21 de agosto, que estableció un plazo inicial de ciento ochenta días corridos y nombró a Alejandro Vilches como interventor. Para asumir esta responsabilidad, Vilches debió renunciar a su cargo como secretario de Gestión Sanitaria, formalizado en el Decreto 600/2025.
Cambios en la Andis: quién es Gianfranco Scigliano, nuevo Subdirector Ejecutivo
En cuanto a la elección de Scigliano para el cargo, el decreto destacó su trayectoria profesional: “Se han evaluado los antecedentes del licenciado Gianfranco Scigliano para cubrir el cargo de Subdirector Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Salud”.
Según su perfil de LinkedIn, Scigliano es licenciado en Ciencia Política, especializado en Estudios Políticos. Además, fue Director Nacional de Transparencia de la Secretaría de Políticas Públicas de Bienestar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, e integró el área de modernización del Ministerio de Salud y de la propia Agencia Nacional de Discapacidad.