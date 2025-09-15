Cambios en la Andis tras el escándalo: designaron a Gianfranco Scigliano como subdirector ejecutivo

El nombramiento, firmado por el presidente y el ministro de Salud, Mario Lugones, tiene vigencia desde el miércoles pasado y fue publicado esta madrugada en el Boletín Oficial. Según el texto oficial: “Desígnase, a partir del 10 de septiembre de 2025, en el cargo de Subdirector Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Salud, al licenciado Gianfranco Scigliano”.