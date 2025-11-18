Caso Andis: renunció Ornella Calvete, funcionaria de Economía, tras el hallazgo de U$S700.000 en su casa

El allanamiento en la residencia de Calvete se produjo el 9 de octubre de 2025, donde se contabilizaron cerca de U$S700.000 en diferentes divisas. La magnitud del monto incautado tuvo repercusiones en el Gobierno y aceleró la aceptación de la renuncia de Calvete. El Ministerio de Economía confirmó la dimisión y se encuentra en proceso de designar un reemplazo.