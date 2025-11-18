Caso Andis: renunció Ornella Calvete, funcionaria de Economía, tras el hallazgo de U$S700.000 en su casa

Ornella Calvete, hija de Miguel Calvete, renunció a su cargo como directora nacional de desarrollo regional y sectorial, dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, luego de que autoridades judiciales encontraran aproximadamente U$S700.000 en su domicilio durante un allanamiento en la causa Andis.
La investigación judicial, derivada de una pesquisa sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), llevó al Ministerio Público Fiscal a realizar allanamientos en propiedades de varios funcionarios en Buenos Aires.
Durante el procedimiento en la residencia de Calvete, se incautó una suma considerable de dinero en efectivo, así como documentos y dispositivos electrónicos. Estos hallazgos alimentaron las sospechas de posibles actos de corrupción relacionados con contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
Intercambio de mensajes sobre los fondos
Ornella Calvete alertó a su padre, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia policial en su domicilio el 12 de septiembre de 2025. Intercambios de mensajes entre ambos revelaron conversaciones sobre la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de fondos. En uno de los diálogos, Miguel Ángel Calvete sugirió posibles explicaciones sobre el origen del dinero en caso de ser interrogados.
La investigación también reveló contactos entre Calvete y un individuo de nombre Claudio, vinculado a una ortopedia.
El allanamiento en la residencia de Calvete se produjo el 9 de octubre de 2025, donde se contabilizaron cerca de U$S700.000 en diferentes divisas. La magnitud del monto incautado tuvo repercusiones en el Gobierno y aceleró la aceptación de la renuncia de Calvete. El Ministerio de Economía confirmó la dimisión y se encuentra en proceso de designar un reemplazo.
Miguel Ángel Calvete también fue citado a declarar en los tribunales federales de Comodoro Py en el marco del "caso Andi". Los chats analizados por la fiscalía sugieren que la preocupación por el dinero y posibles investigaciones existía en la familia Calvete desde antes de los allanamientos.
La investigación sobre presuntas irregularidades en ANDIS continúa, con el análisis de documentos, registros bancarios y comunicaciones obtenidas en los allanamientos.