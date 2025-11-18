Secciones
Política

Caso Andis: renunció Ornella Calvete, funcionaria de Economía, tras el hallazgo de U$S700.000 en su casa

La investigación judicial llevó al Ministerio Público Fiscal a realizar allanamientos en propiedades de varios funcionarios en Buenos Aires.

Ornella Calvete renunció a su cargo. Ornella Calvete renunció a su cargo.
Hace 12 Min

Ornella Calvete, hija de Miguel Calvete, renunció a su cargo como directora nacional de desarrollo regional y sectorial, dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, luego de que autoridades judiciales encontraran aproximadamente U$S700.000 en su domicilio durante un allanamiento en la causa Andis.

La investigación judicial, derivada de una pesquisa sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), llevó al Ministerio Público Fiscal a realizar allanamientos en propiedades de varios funcionarios en Buenos Aires. 

Durante el procedimiento en la residencia de Calvete, se incautó una suma considerable de dinero en efectivo, así como documentos y dispositivos electrónicos. Estos hallazgos alimentaron las sospechas de posibles actos de corrupción relacionados con contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.

Intercambio de mensajes sobre los fondos

Ornella Calvete alertó a su padre, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia policial en su domicilio el 12 de septiembre de 2025. Intercambios de mensajes entre ambos revelaron conversaciones sobre la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de fondos. En uno de los diálogos, Miguel Ángel Calvete sugirió posibles explicaciones sobre el origen del dinero en caso de ser interrogados.

La investigación también reveló contactos entre Calvete y un individuo de nombre Claudio, vinculado a una ortopedia.

El allanamiento en la residencia de Calvete se produjo el 9 de octubre de 2025, donde se contabilizaron cerca de U$S700.000 en diferentes divisas. La magnitud del monto incautado tuvo repercusiones en el Gobierno y aceleró la aceptación de la renuncia de Calvete. El Ministerio de Economía confirmó la dimisión y se encuentra en proceso de designar un reemplazo.

Miguel Ángel Calvete también fue citado a declarar en los tribunales federales de Comodoro Py en el marco del "caso Andi". Los chats analizados por la fiscalía sugieren que la preocupación por el dinero y posibles investigaciones existía en la familia Calvete desde antes de los allanamientos.

La investigación sobre presuntas irregularidades en ANDIS continúa, con el análisis de documentos, registros bancarios y comunicaciones obtenidas en los allanamientos. 

Temas Buenos AiresCasa RosadaJavier MileiGobierno de MileiAndis
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Caso Andis: investigan por qué dos droguerías se quedaron con el 93% de las licitaciones por más de $30.000 millones

Caso Andis: investigan por qué dos droguerías se quedaron con el 93% de las licitaciones por más de $30.000 millones

Escándalo de los audios: solicitaron la detención de Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis

Escándalo de los audios: solicitaron la detención de Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis

Lo más popular
Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán
1

Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano
2

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner
3

"Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital
4

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas
5

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas

Los cambios y los mensajes que generó el escándalo policial
6

Los cambios y los mensajes que generó el escándalo policial

Más Noticias
Destituyeron a la jueza Julieta Makintach por su participación en un documental sobre el caso Maradona

Destituyeron a la jueza Julieta Makintach por su participación en un documental sobre el caso Maradona

Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner

"Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner

Se espera resolución de la Justicia federal sobre los empresarios acusados de evasión impositiva

Se espera resolución de la Justicia federal sobre los empresarios acusados de evasión impositiva

Fabiola Yáñez aludió a una relación muy íntima entre Alberto Fernández y Viviana Canosa

Fabiola Yáñez aludió a una relación "muy íntima" entre Alberto Fernández y Viviana Canosa

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

Marcelo Nazur: “La Provincia no tiene hoy puentes fuera de servicio”

Marcelo Nazur: “La Provincia no tiene hoy puentes fuera de servicio”

El Gobierno nacional acusa al titular de ATE de atentar contra el orden constitucional

El Gobierno nacional acusa al titular de ATE de atentar contra el orden constitucional

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas

Comentarios