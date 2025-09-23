Dictamen en Diputados: citan a Karina Milei y al ministro de Salud por el escándalo ANDIS

El Congreso avanzó este martes en un paso clave dentro del escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública junto a Asuntos Constitucionales aprobó el dictamen de mayoría que habilita la interpelación a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones.
La decisión se produce tras la difusión de audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que vincularían a la secretaria general de Presidencia con presuntos pagos irregulares en procesos de licitación de medicamentos e insumos.
Cómo fue el dictamen
El despacho de mayoría reunió 41 firmas a favor, con el respaldo de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda y la diputada Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza que hoy forma parte del bloque Coherencia.
En contra se pronunciaron 12 legisladores oficialistas.
De este modo, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados. Según trascendió, la fecha de la sesión especial para concretar la interpelación podría definirse para los primeros días de octubre.
El trasfondo del caso ANDIS
En agosto, se conocieron audios en los que Spagnuolo mencionaba supuestos pagos irregulares. Tras el escándalo, fue removido de su cargo, aunque poco después la Justicia avanzó con allanamientos en la agencia.
Desde la oposición remarcan que la responsabilidad política alcanza a Karina Milei, a quien consideran con jerarquía de ministra.
La diputada Sabrina Selva (UxP) advirtió que “es de una gravedad institucional sin precedentes” que el Ejecutivo haya promulgado la Ley de Emergencia en Discapacidad pero suspendido su aplicación.
Posturas en el plenario
Christian Castillo (FIT) cuestionó que los funcionarios puedan evadir las citaciones: “Esto no es verdaderamente democrático”.
Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) pidió “no esconder la basura debajo de la alfombra” y reclamó que el Gobierno dé explicaciones.
Marcela Pagano (Coherencia) apoyó el dictamen y sostuvo que es necesario “sostener la independencia del Congreso”.
Desde el oficialismo, en cambio, plantearon que la citación tiene un uso político y recordaron que “en gobiernos anteriores hubo más de 6.000 pedidos de interpelación sin respuesta”.
Con este dictamen, la tensión política alrededor de los audios de la ANDIS escala un nuevo nivel, ya que por primera vez se plantea una interpelación directa a la hermana del Presidente, Karina Milei, una de las funcionarias más influyentes del Gobierno.