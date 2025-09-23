Dictamen en Diputados: citan a Karina Milei y al ministro de Salud por el escándalo ANDIS

El Congreso avanzó este martes en un paso clave dentro del escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública junto a Asuntos Constitucionales aprobó el dictamen de mayoría que habilita la interpelación a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones.