La Justicia ordenó 15 nuevos allanamientos en la causa Andis

Los procedimientos se llevaron a cabo en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires.

Diego Spagnuolo. ANDIS Diego Spagnuolo. ANDIS
Hace 3 Hs

La Justicia ordenó 15 nuevos allanamientos en el marco de la causa que investiga a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), iniciada tras la difusión de grabaciones atribuidas a su ex titular, Diego Spagnuolo

Las medidas fueron dispuestas por el juez Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi y se llevan a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires.

Los procedimientos están a cargo de la Policía de la Ciudad y tienen como objetivo el secuestro de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos. En esta etapa de la investigación, se volvió a imponer el secreto de sumario, consignó el diario "Ámbito" con base en las primeras informaciones.

La causa se inició tras la filtración de audios en los que, presuntamente, Spagnuolo habría hecho referencias a supuestos pedidos de coima y menciones a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

Temas Buenos AiresSebastián CasanelloGobierno nacionalÁmbitoKarina MileiFranco PicardiEduardo “Lule” MenemDiego Spagnuolo
