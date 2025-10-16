Secciones
El impacto digital del encuentro entre Milei y Trump en Washington

Un análisis de las reacciones en las redes sociales mostró una marcada polarización y opiniones divididas.

EN LA CASA BLANCA. Trump recibió la visita de Milei para afinar los puntos de la ayuda financiera de Estados Unidos. EN LA CASA BLANCA. Trump recibió la visita de Milei para afinar los puntos de la ayuda financiera de Estados Unidos. FOTO TOMADA DE ELMUNDO.ES
Hace 2 Hs

El reciente encuentro entre los presidentes Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca no solo generó repercusión política y mediática, sino también un fuerte impacto digital. De acuerdo con el último informe de conversación digital, elaborado por una consultora privada, el intercambio entre ambos mandatarios desató un intenso debate en las redes sociales, marcado por la polarización y las interpretaciones contrapuestas de sus seguidores y detractores.

El análisis, que abarcó el período del 15 de septiembre al 14 de octubre de 2025, muestra que el día del encuentro se convirtió en uno de los momentos de mayor actividad en línea del mes. “En total, se registraron +566.000 menciones sobre Milei y Trump combinados”, detalla el estudio de Enter Comunicación, que identifica dos picos destacados: el 23 de septiembre, cuando ambos coincidieron en Nueva York, y el día de la reunión en Washington, que superó las 213.800 menciones.

Javier Milei: “Mientras yo sea presidente ese apoyo (de Trump) va a estar”

Javier Milei: “Mientras yo sea presidente ese apoyo (de Trump) va a estar”

Si bien el volumen fue considerable, quedó lejos de otros eventos de alto impacto digital como $LIBRA Gate o la condena a Cristina Fernández de Kirchner, que alcanzaron millones de interacciones. Aun así, el encuentro en la Casa Blanca se posicionó como uno de los temas más comentados de octubre.

En cuanto al interés en Google, el informe señala que las búsquedas se centraron especialmente en Milei. Los usuarios mostraron curiosidad por detalles anecdóticos, como “la carta enmarcada que Milei regaló a Trump”, el impacto económico del encuentro y hasta “cuánto mide Milei”, debido al contraste visual con el ex presidente estadounidense. En cambio, las declaraciones cruzadas entre ambos no lograron un alto nivel de búsqueda.

Javier Milei, sobre José Luis Espert: "No creo que tenga vínculos narco"

Javier Milei, sobre José Luis Espert: No creo que tenga vínculos narco

La nube de palabras clave estuvo dominada por términos como Milei, Trump, Argentina, Estados Unidos y elecciones legislativas. También se destacaron nombres del arco político local, como Patricia Bullrich, y expresiones como “Vaca Muerta” o “tierras raras”, mencionadas de forma irónica o crítica aludiendo a posibles acuerdos económicos.

El estudio concluye que las reacciones en las redes sociales mostraron una narrativa dividida, aunque con una leve ventaja para la percepción positiva, que superó en 3,6 % a la negativa. Mientras los simpatizantes libertarios celebraron el alineamiento con Estados Unidos y compararon favorablemente la gestión de Milei con la de gobiernos kirchneristas, los críticos rechazaron la frase de Trump: “Si Milei no gana, no vamos a perder el tiempo”, interpretada como una declaración de intromisión o subordinación política.

Cristina Fernández de KirchnerNueva YorkPatricia BullrichCasa BlancaWashingtonDonald TrumpJavier Milei
