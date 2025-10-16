El impacto digital del encuentro entre Milei y Trump en Washington

El análisis, que abarcó el período del 15 de septiembre al 14 de octubre de 2025, muestra que el día del encuentro se convirtió en uno de los momentos de mayor actividad en línea del mes. “En total, se registraron +566.000 menciones sobre Milei y Trump combinados”, detalla el estudio de Enter Comunicación, que identifica dos picos destacados: el 23 de septiembre, cuando ambos coincidieron en Nueva York, y el día de la reunión en Washington, que superó las 213.800 menciones.