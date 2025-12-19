El hombre del descapotable: el “tío” que se suma a todas las recibidas en la plaza Independencia

Diciembre cae pesado sobre la provincia , pero en la plaza Independencia el calor no frena nada. Al contrario, se mezcla con música fuerte, bocinazos, espuma en aerosol y caravanas improvisadas que giran una y otra vez alrededor del principal paseo de la ciudad. Este año, al parecer, algo pasó en el calendario académico; y es que medio Tucumán decidió recibirse al mismo tiempo.