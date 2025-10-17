Secciones
Milei anticipó una reorganización del gabinete tras las elecciones y definirá el rol de Santiago Caputo

Milei insinuó que su asesor, quien actualmente opera tras bambalinas, podría ser nombrado para un puesto oficial.

En tramo final de la campaña electoral, el presidente Javier Milei adelantó una reorganización de su gabinete después de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Esta reestructuración se debe a que varios miembros del gabinete, que incluyen a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ministro de Defensa, Luis Petri, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, deberán asumir sus cargos en el Congreso si resultan electos.

Milei insinuó que su asesor, Santiago Caputo, quien actualmente opera tras bambalinas, podría ser nombrado para un puesto oficial tras las elecciones. Sin embargo, evitó dar nombres o detalles específicos para no "arruinar" a los posibles funcionarios.

El Presidente también habló sobre su relación con el ex presidente Mauricio Macri, al revelar que conversaron antes de su viaje a Estados Unidos. Este diálogo se produjo después de que Macri instara a Milei a "construir una nueva mayoría" y aceptar una "oposición constructiva" para impulsar reformas. Santiago Caputo respondió a Macri en X, al mostrar una sintonía en la necesidad de un cambio en el Congreso.

"Una minoría ruidosa"

Con respecto a la composición del nuevo Congreso, Milei se mostró optimista, al anticipar que será "mucho mejor que el de ahora" y calificó al kirchnerismo como una "minoría ruidosa".

"El Congreso que viene va a ser mucho mejor que el de ahora: hay un amplio consenso para avanzar en las reformas. Los kirchneristas son la máquina de impedir. El kirchnerismo es una minoría ruidosa y decreciente en el tiempo. Vienen de ganar la elección en circunstancias muy especiales, vamos a ver en la nacional. Cuando nosotros en 2023 terminamos ganando, en todas las elecciones distritales perdimos todas. Las distritales no sirven para proyectar“, dijo.

Además, Milei defendió su reciente viaje a Estados Unidos y su encuentro con Donald Trump, y resaltó que el apoyo económico recibido no implica condiciones ocultas.

“Nos alojamos en Blair House y yo dormí en el mismo dormitorio en el que durmió Churchill y De Gaulle. Ahí se invita a los aliados que, además son considerados amigos”, explicó sobre su estadía en Washington.

