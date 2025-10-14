Trump recibió a Milei en la Casa Blanca y advirtió: "Si no gana las elecciones, no contará con nosotros"

Durante su discurso, el mandatario norteamericano también cuestionó a Venezuela y la influencia del grupo terrorista Tren de Aragua, al tiempo que expresó su deseo de ver una Argentina exitosa. “Creo que el liderazgo de Milei lo puede lograr. Va en la dirección correcta”, aseguró, y hasta respaldó el proyecto de dolarizar la economía, aunque matizó: “Estamos contentos con la moneda argentina”.



En su intervención, Javier Milei agradeció el respaldo de su par y destacó su liderazgo internacional. “Gracias al gran liderazgo suyo, Trump, ha logrado conseguir la paz en Medio Oriente”, expresó. También reconoció el papel de Bessent en la asistencia económica: “Quiero agradecer la ayuda para resolver el problema de liquidez y los ataques de nuestros opositores. Nos permite transitar una ruta más tranquila”.