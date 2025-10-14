Secciones
Política

Trump recibió a Milei en la Casa Blanca y advirtió: "Si no gana las elecciones, no contará con nosotros"

El presidente norteamericano lanzó fuertes elogios hacia la gestión libertaria. Sin embargo, advirtió por el riesgo de que en octubre se imponga otra fuerza política.

Trump recibió a Milei en la Casa Blanca. Trump recibió a Milei en la Casa Blanca. FOTO/AP
Hace 1 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes a su par argentino, Javier Milei, en la puerta de la Casa Blanca, bajo la atenta mirada de The Color Guard. Tras un apretón de manos y una breve sesión de fotos, marcó el tono del encuentro: “Encantado de que esté aquí”, dijo ante los periodistas. Luego, sin rodeos, lanzó una advertencia: “Estamos acá para darte un apoyo para las próximas elecciones. Si a la Argentina le va bien, otros países lo seguirán. Pero si no gana, no contará con nosotros. Si pierde, no seremos generosos”.

De esa manera, el mandatario norteamericano condicionó su respaldo financiero a la Argentina al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo. “El plan puede caerse, sí, pero también le puede ir bien. Le vamos a dar la chance”, respondió Trump ante una pregunta del diario La Nación.

Aunque inicialmente estaba previsto que la reunión se realizara en el Salón Oval, el encuentro se trasladó a un almuerzo entre los equipos de trabajo, que comenzó después de una conferencia de prensa inédita de casi una hora frente a la comitiva argentina. Durante esa intervención, Trump reiteró su apoyo a Milei, pero dejó en claro que ese respaldo estará sujeto al triunfo electoral del presidente argentino.

“Milei debe ganar, está haciendo lo correcto”

“Es un honor tenerte acá”, afirmó Trump, y agregó: “Milei debe ganar, está haciendo lo correcto”. A su lado, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, intervino para aclarar que la ayuda financiera no está condicionada a que la Argentina interrumpa sus relaciones con China. “No me preocupa el swap chino, sino las bases militares”, señaló, aunque Trump advirtió: “Hay que tener cuidado con China, a veces se pone en una postura muy dura”.

Durante su discurso, el mandatario norteamericano también cuestionó a Venezuela y la influencia del grupo terrorista Tren de Aragua, al tiempo que expresó su deseo de ver una Argentina exitosa. “Creo que el liderazgo de Milei lo puede lograr. Va en la dirección correcta”, aseguró, y hasta respaldó el proyecto de dolarizar la economía, aunque matizó: “Estamos contentos con la moneda argentina”.

En su intervención, Javier Milei agradeció el respaldo de su par y destacó su liderazgo internacional. “Gracias al gran liderazgo suyo, Trump, ha logrado conseguir la paz en Medio Oriente”, expresó. También reconoció el papel de Bessent en la asistencia económica: “Quiero agradecer la ayuda para resolver el problema de liquidez y los ataques de nuestros opositores. Nos permite transitar una ruta más tranquila”.

Durante el encuentro, Milei le entregó a Trump una carta escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados en Medio Oriente, un gesto simbólico que reforzó el tono diplomático de la visita.

Auxilio financiero e inversiones

La cumbre se realizó una semana después del auxilio financiero desplegado por Estados Unidos y en plena cuenta regresiva para las elecciones legislativas. Pese a las expectativas sobre posibles anuncios, una alta fuente del Gobierno argentino adelantó que no se esperaban acuerdos de peso, aunque sí avances en temas comerciales e inversiones.

Un eventual acuerdo comercial bilateral podría incluir reducción o exención de aranceles -actualmente afectados por la tarifa base universal del 10% implementada por Trump- para productos argentinos. En Buenos Aires y Washington, funcionarios de ambos países trabajan desde hace meses en ese sentido.

Optimista, Milei había anticipado antes de su viaje: “Habrá una avalancha de dólares. Nos van a salir los dólares hasta por las orejas”. En la misma línea, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sostuvo: “Vamos a tener un acuerdo comercial bastante inédito, que permitirá a ciertos sectores de nuestra economía acceder privilegiadamente al mercado norteamericano”.

Temas Donald TrumpJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tras la confirmación del swap con EE.UU., Milei viajó a Washington para reunirse con Trump

Tras la confirmación del swap con EE.UU., Milei viajó a Washington para reunirse con Trump

Milei dijo que el próximo Congreso será más reformista

Milei dijo que el próximo Congreso será más reformista

Las muletas de Trump para Milei, mientras la sociedad sigue metida en un túnel interminable

Las muletas de Trump para Milei, mientras la sociedad sigue metida en un túnel interminable

Auxilio financiero: Estados Unidos confirmó el swap por U$S20.000 millones con Argentina

Auxilio financiero: Estados Unidos confirmó el swap por U$S20.000 millones con Argentina

Qué es un swap, la herramienta que anunció el Tesoro de EEUU para ayudar a la Argentina

Qué es un swap, la herramienta que anunció el Tesoro de EEUU para ayudar a la Argentina

Lo más popular
Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi
1

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos
2

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara
3

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca
4

Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes
5

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo
6

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo

Más Noticias
Con un posteo en las redes sociales, Sebastián Salazar se despidió de la gerencia regional de Anses

Con un posteo en las redes sociales, Sebastián Salazar se despidió de la gerencia regional de Anses

Tucumán podría definir una banca clave en un Congreso sin mayorías claras

Tucumán podría definir una banca clave en un Congreso sin mayorías claras

Paro y alerta educativa: “La profesión docente está en crisis; el 80% siente que la tarea los enferma”

Paro y alerta educativa: “La profesión docente está en crisis; el 80% siente que la tarea los enferma”

Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca

Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

Comentarios