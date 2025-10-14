Trump recibió a Milei en la Casa Blanca y advirtió: "Si no gana las elecciones, no contará con nosotros"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes a su par argentino, Javier Milei, en la puerta de la Casa Blanca, bajo la atenta mirada de The Color Guard. Tras un apretón de manos y una breve sesión de fotos, marcó el tono del encuentro: “Encantado de que esté aquí”, dijo ante los periodistas. Luego, sin rodeos, lanzó una advertencia: “Estamos acá para darte un apoyo para las próximas elecciones. Si a la Argentina le va bien, otros países lo seguirán. Pero si no gana, no contará con nosotros. Si pierde, no seremos generosos”.
De esa manera, el mandatario norteamericano condicionó su respaldo financiero a la Argentina al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo. “El plan puede caerse, sí, pero también le puede ir bien. Le vamos a dar la chance”, respondió Trump ante una pregunta del diario La Nación.
Aunque inicialmente estaba previsto que la reunión se realizara en el Salón Oval, el encuentro se trasladó a un almuerzo entre los equipos de trabajo, que comenzó después de una conferencia de prensa inédita de casi una hora frente a la comitiva argentina. Durante esa intervención, Trump reiteró su apoyo a Milei, pero dejó en claro que ese respaldo estará sujeto al triunfo electoral del presidente argentino.
“Milei debe ganar, está haciendo lo correcto”
“Es un honor tenerte acá”, afirmó Trump, y agregó: “Milei debe ganar, está haciendo lo correcto”. A su lado, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, intervino para aclarar que la ayuda financiera no está condicionada a que la Argentina interrumpa sus relaciones con China. “No me preocupa el swap chino, sino las bases militares”, señaló, aunque Trump advirtió: “Hay que tener cuidado con China, a veces se pone en una postura muy dura”.
Durante su discurso, el mandatario norteamericano también cuestionó a Venezuela y la influencia del grupo terrorista Tren de Aragua, al tiempo que expresó su deseo de ver una Argentina exitosa. “Creo que el liderazgo de Milei lo puede lograr. Va en la dirección correcta”, aseguró, y hasta respaldó el proyecto de dolarizar la economía, aunque matizó: “Estamos contentos con la moneda argentina”.
En su intervención, Javier Milei agradeció el respaldo de su par y destacó su liderazgo internacional. “Gracias al gran liderazgo suyo, Trump, ha logrado conseguir la paz en Medio Oriente”, expresó. También reconoció el papel de Bessent en la asistencia económica: “Quiero agradecer la ayuda para resolver el problema de liquidez y los ataques de nuestros opositores. Nos permite transitar una ruta más tranquila”.
Durante el encuentro, Milei le entregó a Trump una carta escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados en Medio Oriente, un gesto simbólico que reforzó el tono diplomático de la visita.
Auxilio financiero e inversiones
La cumbre se realizó una semana después del auxilio financiero desplegado por Estados Unidos y en plena cuenta regresiva para las elecciones legislativas. Pese a las expectativas sobre posibles anuncios, una alta fuente del Gobierno argentino adelantó que no se esperaban acuerdos de peso, aunque sí avances en temas comerciales e inversiones.
Un eventual acuerdo comercial bilateral podría incluir reducción o exención de aranceles -actualmente afectados por la tarifa base universal del 10% implementada por Trump- para productos argentinos. En Buenos Aires y Washington, funcionarios de ambos países trabajan desde hace meses en ese sentido.
Optimista, Milei había anticipado antes de su viaje: “Habrá una avalancha de dólares. Nos van a salir los dólares hasta por las orejas”. En la misma línea, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sostuvo: “Vamos a tener un acuerdo comercial bastante inédito, que permitirá a ciertos sectores de nuestra economía acceder privilegiadamente al mercado norteamericano”.